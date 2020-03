Pulseada entre colorados por internas y convención

En medio de la exposición de propuestas y catarsis, ayer en la reunión, entre técnicos del Ministerio de Hacienda y senadores en torno a planteamientos para hacer frente a la pandemia, no pudo faltar el tinte político partidario.

El senador colorado Enrique Riera aprovechó la oportunidad para hacer hincapié en su proyecto de suspensión de elecciones, que implica prórroga de mandato de autoridades.

También hizo referencia a la convocatoria a la convención colorada, cuestionando que eso implicará un riesgo de contagio del coronavirus.

Su correligionario, y ex aliado del cartismo, Antonio Barrios no se hizo esperar con el retruque, y sin nombrarlo sugirió que no se preocupe, que ya se habló del tema en la Junta y que se verán los mecanismos.

“Creo que se deben postergar las elecciones, que es una actividad esencial de contacto. No hay nada más importante que la salud, así que hay que patear para adelante. Nadie puede hacer elecciones en estas condiciones. El contacto es personal, el tereré que se comparte, las calcomanías que se pegan, las reuniones, las visitas, se van a tocar las máquinas que son foco de contagio”, mencionó Riera.

CÍRCULO DE MÉDICOS. “Le pedí al presidente de mi partido que desconvoque la convención. Los convencionales pueden venir sanos e irse todos enfermos, por uno que sea portador del virus”, insistió, y agradeció el apoyo del Círculo Paraguayo de Médicos.

“A las personas que están preocupadas por la convención, en el Comité Ejecutivo hemos resuelto, una vez que se concrete la reunión de la Junta, lo podríamos hacer en forma virtual”, fue la respuesta de Barrios a Riera.

Indicó que las firmas a la aceptación se podrían hacer vía telegrama colacionado, y que si supuestamente la Junta acepta la convención, puede ser postergada según la evolución de la pandemia. “Quédese tranquilo, no existe propuesta fija”, le sugirió.