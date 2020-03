Puente de la Amistad se reabre a la medianoche, anunció Euclides Acevedo

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, adelantó ayer que volverán a abrir el Puente de la Amistad a partir de este domingo a las 00:00. El anuncio lo realizó en charla con el programa En voz alta, por radio Monumental 1080 AM.

“Se vuelven a abrir las fronteras particularmente en Ciudad del Este, para que los connacionales puedan ingresar gradualmente a la República, de tal suerte a someterse a los rigores de la cuarentena sanitaria”, señaló Acevedo.

Reiteró que todas las personas que pretendan ingresar al país tendrán “el amparo, el reparo, y el resguardo del aparato sanitario del Ministerio de Salud”, al mismo tiempo del control del órgano de repatriación del país, es decir, la Secretaría de Repatriados.

Acevedo aclaró también que por ahora solamente el Puente de la Amistad volverá a estar abierto. Luego se analizará cómo proceder con el puente de Puerto Falcón y después probablemente a los vuelos que puedan llegar al Aeropuerto Silvio Pettirossi, “siempre sometidos al estricto control sanitario”.

“Los hospitales están vacíos prácticamente, así que los sacrificios que estamos haciendo están funcionando, pero todo tiene su límite en cuanto a producción”, manifestó el ministro del Interior.

Por otro lado, Acevedo señaló que se está estudiando qué negocios se pueden volver a abrir y cuáles no, “por lo menos una semana”, y anunció que la intención es descansar en Semana Santa. “Pedimos por favor que no viajen y después de eso volver parcialmente a las actividades”, pidió el secretario de Estado en la comunicación con Monumental 1080 AM.