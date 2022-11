Puente colapsa en India y fallecen al menos 137 personas

El comandante de la policía local P. Dekavadiya informó que el balance de muertos subió a 137, incluyendo cerca de 50 niños, el menor de ellos de dos años.

DETENIDOS. La policía detuvo a nueve personas, todas vinculadas a una empresa que se encargaba del mantenimiento del puente. Están siendo investigados por homicidio culposo, informó el oficial superior de policía del distrito de Rajkot, Ashok Kumar Yadav.

Según la prensa, el contratista es el grupo Oreva, con sede en Morbi. La compañía no estaba disponible en lo inmediato para comentar el caso.

“Vi el puente colapsar ante mis ojos”, declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente.

“Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto”, agregó el testigo, quien no dio su nombre.

Otro hombre identificado como Supran dijo a medios locales que el puente estaba “lleno de gente”. “Los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó al río, unos encima de otros”, agregó.

El puente colgante de 233 metros, construido en la época del mandato británico, había sido abierto esta misma semana al público, tras siete meses de trabajos de reparación. AFP