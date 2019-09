Publican lista de despedidos de HC en el MAG y el MDS

“A mí me llamaron y me consultaron si soy de Añetete, yo le pregunté por qué, y me respondieron que solamente los de Añetete eran los que iban a quedar y ser recontratados. Y yo les dije que no, entonces me comunicaron que ya no me iban a tener en cuenta. Hasta ahora sigue esta persecución. Hay mucha influencia de Cuevas. La medida tomada fue una línea que bajó Cuevas”, aseveró.

Por su parte, el gobernador del Departamento de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, dijo que es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el que debe tener la iniciativa para mantener la unidad y para ello se requiere de señales como la recontratación de funcionarios, muchos de ellos con años de antigüedad.

“Aún falta que se concreten los gestos como por ejemplo la restitución de los funcionarios colorados que eran simpatizantes del movimiento Honor Colorado. En mi departamento tenemos muchos funcionarios que fueron desvinculados del MDS y MAG. Hasta este momento esos funcionarios no fueron restituidos. Hay técnicos de años de trabajo que entraron por concurso”, puntualizó.

El ministro del MDS, Mario Varela, respondió en agosto pasado un pedido de informe del presidente del Congreso, el senador liberal Blas Llano, sobre supuestos despidos arbitrarios en la cartera estatal.

Se adjunta una planilla de 92 funcionarios con el detalle del motivo de su desvinculación.

Recientemente, nueve técnicos de Ybycuí fueron desvinculados y los funcionarios denunciaron que los diputados de Añetete Miguel Cuevas y Esteban Samaniego influyeron en los despidos para contratar a personas de su misma línea.

Cuevas respondió las denuncias en su contra y advirtió que ya no se callará. Anunció que demandará por difamación y calumnia al concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, quien reveló supuestas irregularidades en su gestión como gobernador del Departamento de Paraguarí, por lo que actualmente es investigado.

El edil fue uno de los que denunció la supuesta influencia de Cuevas en las dependencias del MAG de Paraguarí, por lo que se dieron despidos a técnicos que no eran de su misma línea política, lo que causó el enojo del diputado.

Los afectados solicitaron al ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, que sean recontratados. También pidieron la desvinculación de dos autoridades afines a Cuevas.

El fin de semana pasado, Friedmann visitó la zona.