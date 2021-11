Proyecto para pago de sanatorios privados volverá a tratarse mañana

Después de varias postergaciones y en medio del reclamo de varios senadores, se había decidido tratar en una extraordinaria el viernes pasado en la Cámara Alta. Se generaron algunas confusiones, en medio del tratamiento de este punto, pero se dio como un hecho que la Ley fue sancionada y sería remitida al Ejecutivo para que se pueda promulgar. Posteriormente, se instaló la polémica sobre si hubo o no cuórum, y si tenía validez o no la aprobación del proyecto.

Ayer, en la convocatoria la mesa directiva y los líderes de bancada del Senado, este tema volvió a ponerse en el tapete.

Se informó que formó parte de la discusión, con relación a la verificación del cuórum en la sesión del viernes. Tras la deliberación, se confirmó sobre una nueva sesión extraordinaria para mañana a fin de volver a analizar el tema, y completar algunos puntos pendientes.

El senador Sixto Pereira, del Frente Guasu, fue uno de los que cuestionó que se haya aprobado sin cuórum. “El Estado debe asumir. El Congreso se tiene que poner a la altura en ese sentido”, refirió.

“Si se demuestra que hay necesidad de fondos, tiene que hacerlo”, insistió al destacar: “Estuve en la sesión. Se dejó sin cuórum. No sé si a propósito. No puedo prejuzgar. Yo mismo estuve escuchando cuando el presidente estuvo chequeando. No hubo cuórum. Estaban 20, 21”, replicó a los periodistas.

“Me preguntaron otros medios de prensa si la mesa directiva puede tomar decisión. No. Es juntarse en representación de todos los líderes de bancada para ordenar y organizar el orden del día”, refirió sobre la función que tiene la mesa directiva.

“En este caso debe ser colocado en el orden del día o una sesión extraordinaria con otros puntos, si es que va a vencer el proyecto”, explicó.

Desde hace varias semanas atrás, se venía aplazando esta propuesta que tuvo su origen en la Cámara de Diputados. Se daba prácticamente como un hecho que iban a sancionar la iniciativa, ya que se trata de una obligación con los sanatorios privados. Varios senadores advirtieron que se tenía que cumplir, ya que se podía dar una nueva ola, y se volvería a precisar el servicio.

Por su parte, el doctor Raúl Doria, referente de los sanatorios privados se mostró extrañado por las veces que se postergó la aprobación de la ley para cancelar la deuda que el Estado mantiene con los sanatorios.

Sobre todo porque ya fue aprobado por las demás comisiones de la cámara alta. Enfatizó nuevamente que si el Estado no cancela lo adeudado a los nosocomios particulares, no dispondrán de recursos para hacer frente a la tercera ola de Covid.