Proyecto de ley retira cobertura médica a los no vacunados

El objetivo de la propuesta es eliminar la ayuda económica estatal para las personas que no se hayan aplicado las vacunas contra el Covid-19. “Lo que pretendemos con esta propuesta es que el Estado no se haga responsable de los irresponsables; por lo tanto, nuestra intención es que aquella persona que no se vacuna no tenga la cobertura que el Estado garantiza a los enfermos con coronavirus”, expresó el legislador de Itapúa.

Al igual que otras iniciativas que discriminan a vacunados de no vacunados, este proyecto, que si bien busca incentivar la vacunación, no tendría aprobación en la Cámara de Diputados, por su tendencia inconstitucional, ya que no se puede negar a un ciudadano un derecho básico como es la salud pública gratuita. En tanto que el proyectista aclara que no será negada la atención.

La norma señala que un paciente que sea tratado en un hospital público pague todos los costos del tratamiento al que es sometido, si es que no cuenta con al menos una dosis de la vacuna. Actualmente, el Estado dispone gratuidad.

Ortiz argumenta que la vacuna logró que baje grandemente el nivel de contagios, redujo las muertes y que los números de enfermos y fallecidos que persisten son de personas no vacunadas. “El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta, actualmente, con vacunas para el Covid-19, disponibles para todos los paraguayos; no nos podemos descuidar y debemos seguir estando atentos a un posible rebrote masivo de la enfermedad”, manifestó.

La modificación expresa que: “El Ministerio de Salud Pública establecerá el listado de medicamentos, insumos médicos, estudios de diagnóstico, cualquier tecnología y tratamiento que será cubierto por el presente proyecto de ley, única y exclusivamente a pacientes hospitalizados que cuenten con al menos una dosis de la vacuna anti-Covid”.