Protocolo sobre tabaco está pendiente en la Cámara Alta

Este tema vuelve al tapete por el hecho de que la pareja de un narco detenido en el Operativo Turf, es accionista de la empresa Tabesa, del ex presidente Horacio Cartes.

Por su parte, el senador del Frente Guasu, Jorge Querey, remarcó la necesidad de insistir en la trazabilidad para el control de la ruta del tabaco.

“Es un convenio internacional que firmó el Paraguay. Cuando se trate es todo no nada. Se postergó en diciembre porque no teníamos la seguridad de los votos”, explicó Masi, haciendo referencia al Protocolo, que no es del agrado de las tabacaleras.

“Es como un préstamo, es sí o no, y vamos a tratar ahora, en marzo o en abril”, indicó.

“Categóricamente”, fue la respuesta de Querey, en relación la posibilidad de insistir con la trazabilidad.

El luguista citó los acontecimientos que se vienen dando, entre ellos detenciones, investigaciones y operativos en Brasil de personas vinculadas al narcotráfico.

“Finalmente, se estima una participación también en la tabacalera del ex presidente Horacio Cartes, el fallecido señor Cabral y vinculado al narcotráfico”, señaló.

Además, mencionó “las redes de distribución, circulación de contrabando de drogas y cigarrillos, que fue denunciado por organismos internacionales, y los vínculos con el lavado de dinero”.

“Todo esto viene a confirmar nomás lo que venimos diciendo hace algún tiempo”, consideró el senador.

“Hay sujetos, individuos, instituciones públicas, instituciones privadas que debieran haber tenido, hace bastante tiempo, una investigación, finamente hecha, para establecer responsabilidades, con respecto a los hechos delictivos y en las organizaciones criminales vinculadas”, sostuvo el luguista.

“Hoy, ya no podemos hablar de una simple persona marginal, que, marginalmente, sale en una foto, o, marginalmente, es parte de una amistad, personal o particular, que no nos hace responsables de actos ajenos”, remarcó.

“Estamos hablando de una serie de vínculos y de indicios muy importantes, con respecto a todos estos hechos”, dijo.

“El Ministerio Público debiera haber tomado la iniciativa desde hace bastante tiempo y lo ha cajoneado”, fue el reclamo de Querey.

“Definitivamente, por diferentes motivos, se están evidenciando todos los vínculos políticos, empresariales, institucionales y delictivos de varias personas y varios de estos grupos”, sentenció.



Es un convenio internacional que firmó el Paraguay. Se postergó porque no teníamos la seguridad de los votos.

Desirée Masi,

Partido Progresista.



Se están evidenciando todos los vínculos políticos, empresariales, institucionales y delictivos.

Jorge Querey,

Frente Guasu.