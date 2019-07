Protesta ciudadana alcanzó anoche a Marito y a Nicanor

La indignación de varios sectores de la sociedad se hizo sentir anoche frente al domicilio particular del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y frente a la casa del titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos.

Los manifestantes “decoraron” la entrada al domicilio de Marito con papel higiénico y le dedicaron cantos y gritos de reprobación.

La concentración inicial fue frente al Congreso Nacional, donde reclamaron la anulación del acta bilateral firmada por nuestro país para la contratación de potencia de la usina de la hidroeléctrica Itaipú. Una vez que el Senado tuvo los votos para rechazar el cuestionado documento, la protesta migró hasta la casa del titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.

Horas antes, ciudadanos autoconvocados acompañaron la sesión extraordinaria del Senado que finalizó con la declaración de rechazo a la firma del acta bilateral de Itaipú.

Para María Esther Roa, líder de la Comisión Escrache Ciudadano, el revés que sufrió el Gobierno con su acto entreguista se dio gracias a la movilización, pero instó a que esta no decaiga. “Acá lo único que entendemos es que si no hay movilización ciudadana esto no se va a solucionar favorablemente para nuestro país”, y vaticinó que “este Gobierno puede intentar de vuelta un acuerdo a espaldas de la ciudadanía”.

Dijo que el saneamiento debe llegar incluso a la Asesoría Jurídica de Itaipú. “Por el escritorio de Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar”, apuntó.

Saneamiento. Sobre la “visita” a Nicanor, Roa señaló que fue “con el propósito de sanear las dos binacionales”.

Sin embargo, Duarte Frutos fue el artífice del acuerdo firmado en el 2007, que evitó que la ANDE quiebre, y que es el documento que estuvo a punto de ser enterrado con el acta firmada el 24 de mayo pasado por representantes del Gobierno de Abdo Benítez.