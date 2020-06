Proteger la vista en tiempos de clases en línea

El ardor y la irritación se encuentran entre las principales molestias oculares por el uso prolongado de pantallas. Para entender cómo sucede esto el oftalmólogo Juan Carlos Gines, explica que cada vez que parpadeamos, la superficie del ojo se lubrica y se recambia la película lagrimal que lo protege, esto ocurre aproximadamente entre 20 a 30 veces en un minutos dependiendo de varios factores, hecho que se limita al leer o usando un dispositivo electrónico. “El parpadeo puede disminuir incluso a menos de 10 veces por minuto, lo cual disminuye la lubricación de los ojos. Si a eso, le sumamos un ambiente seco, ya sea por el aire acondicionado, la calefacción o el uso de ventiladores, la superficie ocular se seca con mayor frecuencia, produciendo sequedad ocular lo cual se percibe como ardor, ojos rojos incluso un lagrimeo de forma refleja”, refiere.

La regla 20-20-20

Al enfocar un objeto cercano, como cuando estamos leyendo o usando la computadora, existe un esfuerzo por parte del ojo que si ni se descansa al igual que un ejercicio muscular prolongado, produce una fatiga y molestias. Para ello, según refiere el profesional, existe una regla que se llama 20-20-20. Se trata de descansar 20 segundos, cada 20 minutos, observando un objeto lejano a más de 20 pies (6 metros). “Esto permite que los ojos se lubriquen y que los músculos descansen unos minutos. Igual que en una maratón, descansar unos minutos permitirá prolongar el trabajo visual con menos efectos adversos”, asegura.

Postura y espacios

Para el oftalmólogo Gines es importante cuidar la postura en la que se va usar la computadora. Para una postura correcta se debe mantener la espalda recta, el cuello relajado, que permita observar la pantalla ligeramente por debajo de una línea recta y paralela a la mesa que pasa al nivel de los ojos lo que va a evitar tener muy flexionado el cuello.

Otro aspecto a considerar es no ubicar la computadora teniendo una fuente de luz importante detrás de ella, ya que ello provocará el tener que entrecerrar los ojos de forma refleja para protegerse de la luz (por ejemplo una ventana con mucha luminosidad), esto podría generar dolor de cabeza por la contractura prolongada de los músculos que tienen como función cerrar los párpados.

También en cuanto a área de trabajo se debe tener en cuenta la ubicación de las fuentes de ventilación (salida del aire acondicionado o ventilador), estas no deben estar dirigidas hacia los ojos, ya que causará una evaporación mas rápida de la lágrima con sus consiguientes efectos adversos más arriba explicados.

Signos de alarma en los niños.

“Principalmente se quejará de dolor de cabeza y ojos. Una señal de alerta importante es la relación con el esfuerzo visual durante el uso de las pantallas”, señala.

Frecuentemente estos pacientes no tienen molestias los fines de semana cuando no tienen tanta actividad con las computadoras. Hay que tener en cuenta que el uso hoy en día de celulares y tabletas en los tiempos de ocio pueden también contribuir al problema. Los daños no son irreversibles. Pero hay que estar atentos ya que al resolver la situación las molestias cesarán, añade.

Más de día que de noche

Existe un trabajo muy importante en los últimos tiempos que relaciona la exposición a la luz diurna con la disminución de la aparición de miopía en niños, comparte el profesional. Y agrega que los estudios aún continúan pero orientan hacia una exposición diaria beneficiosa de los niños a la luz del día.

En este ámbito, agrega que no es conveniente la exposición a las pantallas durante la noche. Es interesante recordar que el cerebro (en particular la glándula Pineal) se excita ante la exposición de la luz de las pantallas que son del espectro de la luz diurna. Por lo tanto cuando oscurece, nuestro cerebro está regulado para empezar una fase de relajación y de esta manera oportunamente conciliar el sueño sin dificultades. El problema al exponerse a las pantallas en horas de la noche es que ocurre lo contrario y el cerebro no sale de la zona de alerta, como si fuera de día, concluye.