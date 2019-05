Proponen fotomultas en norma de Basura Cero para sanción efectiva

Ante esta laguna que tiene la normativa comunal, el presidente de la Junta Municipal capitalina, concejal Nenecho Rodríguez, adelantó que trabajará para que en la misma se incluya la figura de la fotomulta, para que tomas fotográficas o filmaciones que puedan ser captadas por cualquier persona, sirvan como elemento probatorio para que la sanción sea efectiva.

Esto se debe a que una vez más, tras la violenta precipitación que se tuvo la semana pasada y que causó todo tipo de destrozos en la ciudad, la gran cantidad de desechos que taponaron sumideros, bocas de tormenta y los exiguos desagües pluviales existentes (se tiene 22% de cobertura) derivaron en caudalosos raudales que arrastraron vehículos y pusieron en peligro la vida de cientos de conductores y peatones.

El titular de la corporación asuncena sostuvo que “es difícil que un inspector o fiscalizador se encuentre en el preciso momento, viendo cuando alguien está tirando basura a las calles o a los arroyos y también, es complicado descubrir en el mismo instante a los infractores. Por eso vamos a trabajar para lograr ese cambio, que a través de vídeos o fotos captadas por celulares se pueda aplicar la multa correspondiente”.

La Ordenanza de Basura Cero establece una sanción económica máxima de G. 219.380.400 (2.700 jornales mínimos) para quienes contaminen la vía pública o los cursos de agua existentes en la ciudad.

La encargada de Comunicaciones de la Dirección de Aseo Urbano de la institución municipal, Domi Benítez, indicó que el servicio de recolección se realiza de manera interdiaria en los 68 barrios de la ciudad, por lo que es inconcebible que tanta cantidad de desperdicios vayan a parar al río, a los arroyos o a taponar los sumideros, derivando en peligrosos raudales.

Lastimosamente la gente no se concientiza si es que no se le toca el bolsillo. No hay otra que aplicar fuertes multas. Nenecho Rodríguez, concejal.

Río supera 7 metros: Que no te inunde la indiferencia.

El río Paraguay volvió a crecer ayer 5 cm y alcanzó una altura de 7,05 metros en Asunción, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrografía, ubicándose a 95 centímetros del nivel de desastre, que es de 8 metros. En el marco de la campaña Paraguay se levanta: Que no te inunde la indiferencia, impulsada por el Multimedios: Telefuturo, LaTele, Extra, ÚH y Monumental; la Pastoral Social habilitó el ex Seminario Metropolitano para recibir donación de alimentos no perecederos: Fideo, azúcar, arroz, yerba, leche en polvo, enlatados, panificados secos, harina, aceite en latas y otros, que serán entregados a damnificados por la crecida. Los aportes pueden hacerse de lunes a viernes, desde las 8.00, en Kubitschek y Azara.