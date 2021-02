Pronostican aumento generalizado de precios con el reajuste del gasoil

El anuncio del reajuste de precios de los combustibles tuvo un coincidente rechazo a nivel de la ciudadanía, gremios de transportistas y productores. Señalaron que esto impactará en la canasta básica y los servicios.

Los principales emblemas aún no implementaron ayer la suba de G. 400 de todos los combustibles, según se pudo observar durante un recorrido por estaciones de servicio. Sin embargo, se espera la concreción en el transcurso de la semana. Blas Zapag, del gremio Dicapar, y Miguel Bazán, de Cadipac, anunciaron el pasado lunes con el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, que todos los combustibles se incrementarán esta semana G.400 por litro, salvo el gasoil común, pero solo para el transporte público de pasajeros y hasta fines de marzo. Adujeron que la suba del precio internacional del crudo y del dólar hacen insostenibles los precios actuales. La reacción de la gente a través de las redes no se hizo esperar, con duras críticas a los emblemas que comercializan el combustible y al Gobierno por esta suba. Por su parte, gremios de transporte de cargas cuestionaron el hecho de que se haga la salvedad con el gasoil solo para el servicio de transporte de pasajeros que ya está subsidiado. Afirman que todos los servicios y productos de la canasta familiar van a encarecerse, debido a la suba, teniendo en cuenta que la economía nacional se mueve esencialmente con el diésel común. “UNA VERGUENZA”. El presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, calificó de “vergonzosa” la sociedad entre los transportistas de pasajeros y el Gobierno con la determinación tomada. Apuntó que les dejó descolocados esta suba y que va a afectar no solo al costo de los fletes, sino a todos los productos. “En realidad, para mí, es una verdadera vergüenza la sociedad que existe entre el Gobierno y los transportistas de pasajeros que ya están robando con el subsidio a todo el pueblo paraguayo. Eso ya arrastramos de gobiernos anteriores. Lamentamos muchísimo que haya esa complicidad”, enfatizó. Zaracho dijo que hace 15 días acordaron con el sector agropecuario el costo del flete y ahora se ven obligados a negociar de nuevo. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Ganado, Gilberto Maldonado, lamentó este incremento del gasoil común, que representa el 45 a 50 por ciento del costo del flete. Estimó que, mínimamente, el servicio de carga sufrirá el 5% de incremento y será mayor cuando suban los neumáticos, cubiertas y lubricantes. Indicó que sería mejor que se cobre IVA y no el impuesto selectivo al consumo a los combustibles. 4.930 guaraníes es el nuevo precio del gasoil común con el aumento, menos para el transporte público de pasajeros. 1.863 millones de litros de gasoil común y prémium se importaron durante el 2020, según los registros del MIC.



Cetrapam dice que van a esperar

El titular del gremio de transporte del área metropolitana, Cetrapam, César Ruiz Díaz, dijo ayer que aún no fueron contactados por los emblemas para hablar cómo se proveerán del gasoil común sin reajuste.

“Todavía. No hay apuro. Para nosotros, en teoría, no nos varían el precio que compramos”, refirió.

Subrayó que hasta ahora todo lo que saben es que la prensa dice que su sector no pagará más caro el combustible, pero aún no fueron informados oficialmente al respecto.

“Estamos esperando cuál va a ser el resultado porque hasta ahora es todo gris en materia de información”, recalcó. Dijo que necesita el documento que le confirme que no hay suba de precio.