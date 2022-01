Prometen apertura a las candidaturas de jóvenes en la alianza Fleitas-Amarilla

En Caaguazú apostará por el rekutu de la diputada Esmérita Sánchez y lo propio con la joven diputada altoparanaense, Roya Torres. En Itapúa se apostará a la figura de Nicolás Arregui aunque no se descarta a la actual concejala encarnacena, Gloria Arregui. Para la diputación de Paraguarí, este sector apostará al rekutu de Jorge Ávalos Mariño y de acuerdo a las conversaciones de los pasillos del partido, en Guairá se hará lo propio con la figura del diputado Eusebio Alvarenga, quien repetirá la fórmula de apostar por el diputado de Ñeembucú, Carlos Silva, e igualmente dará apoyo a sus ex colegas, Pastor Vera en San Pedro, en alianza con el llanismo. El concejal capitalino Félix Ayala sería la figura a potenciar para la diputación por este equipo. En Concepción se postulará el ex candidato a intendente, Édgar Domínguez. En tanto que Rubén González, intendente del periodo pasado de la ciudad de Yby Pytã, sería candidato a diputado por Canindeyú. En Presidente Hayes se postulará Eva de White.