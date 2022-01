Promedio de estudio de los jóvenes en Paraguay no llega ni a 10 años

Las nuevas cifras se desprenden de la Encuesta Permanente de Hogares del 2020.

El director del INE, Iván Ojeda, alertó en contacto con Monumental 1080 AM que “además de que solo 9,5 son los años de estudios del paraguayo, el analfabetismo es del 5,5% en la población nacional”.

El funcionario afirmó igualmente que la pandemia afectó de diversas maneras a las familias en todo el territorio.

Según las estadísticas, casi la mitad de los jóvenes desde los 15 años y que no asisten a la escuela son excluidos por motivos económicos.

Los motivos familiares son la segunda carta de expulsión del sistema escolar. Un 16,6% de los y las jóvenes que no asisten a algún instituto no lo hacen por esta razón.

Las brechas entre sectores también se ven reflejadas en estos datos oficiales. En el sector urbano, los años de estudio en promedio son de 10,7 en total. Mientras, en zonas rurales es apenas de 7,7 años de estudio.

Durante el primer año de la pandemia, el INE consultó a las familias sobre la población de 15 a 19 años que no asisten a alguna institución educativa.

Con las respuestas, concluyeron que 212.000 personas en esta franja etaria no estaban acudiendo a colegios.

Urgencias. La doctora en educación Sofía Scheid, también en contacto con Monumental, lamentó los problemas que persisten y que incluso crecieron con la pandemia del Covid-19. Habló de las urgencias que atender, como disminuir la brecha tecnológica y trabajar por bajar el alto índice de exclusión educativa. Recordó según los últimos estudios nacionales e internacionales, que 6 de cada 10 jóvenes no terminan la Educación Media.

Es decir, “de cada 1.000, 600 no terminan”, remarcó la especialista. Para Scheid, uno de los dramas que no son atendidos desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “La educación no está estructurada en contenidos, está estructurada en habilidades. El MEC se preocupa en recuperar contenidos, no se preocupa en las habilidades”.

Paraguay invierte en el sector apenas 3,4% del PIB, el porcentaje más bajo de toda la región.

“En promedio USD 630 es lo que se invierte acá por estudiante, eso no puede llegar a sacarnos de ningún lado con los problemas que tenemos”, sentenció la doctora.

más recomendaciones. El investigador en temas educativos Rudi Elías comentó que la inversión para los niños y jóvenes en edad escolar sigue siendo insuficiente para atender esta crisis. Además, atender problemas de índole social que aumentan las brechas es otra necesidad.

“Estos datos reflejan lo que hace años se viene apuntando. Siempre las zonas rurales, o la de los pueblos indígenas son las más golpeadas y menos atendidas”, reflexionó.

El analista indicó que los motivos económicos, las lenguas y el género son las causas más comunes de esta exclusión escolar.

Nivel es casi el más bajo en la zona

El promedio de años de estudios en Paraguay es casi el más bajo en el Mercosur, solo por delante de Brasil, que tiene menos de 9 años.

El promedio argentino es de 11,20 años aproximadamente, comentó el experto Rudi Elías.

Es parte de la información que publica el Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina (Siteal).

“Brasil tiene muchos problemas sociales que persisten como el racismo y que excluyen a muchos sectores de su población”, dijo el investigador local.

En el caso de Paraguay, lo educativo se refleja igualmente en lo social, lo que se suma a escasas medidas para disminuir estos índices.

Pandemia. Rememorando igualmente el Día Internacional de la Educación, celebrado ayer, la Unicef advirtió que el cierre de las escuelas por el Covid-19 dejó al menos al 70% de los niños de 10 años sin poder leer o comprender textos simples. El fenómeno se da principalmente en países en desarrollo o de bajos ingresos.

Antes de la pandemia, este porcentaje era del 53% en esta edad.

“En Sudáfrica se estima que entre 400.000 y 500.000 estudiantes abandonaron la escuela por completo entre marzo de 2020 y julio de 2021”, reza el comunicado de la organización multinacional.

Los datos oficiales del MEC en pandemia establecen que son 243.000 los jóvenes en edad que no se encuentran estudiando en ningún establecimiento.

Se consideró un incremento de estos índices a raíz del Covid-19 en el último año. Si bien todavía no fueron anunciadas medidas para mitigar este impacto, desde la cartera aseguran que “trabajarán con sus docentes” para buscar a los alumnos y alumnas excluidos.

SALUD MENTAL. La Unicef también puso el foco sobre los crecientes niveles de ansiedad y de depresión que se vinculan a la pandemia desde inicios del 2020. Más de 370 millones de niños y niñas se vieron privados de alimentación escolar.