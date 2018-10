Profesional opina que solo se busca poner trabas

“El tema en sí es una cosa que se tenía que tratar seriamente. Yo no sé de otra actividad científica, académica, que tenga trabas. A nadie se le antoja, por ejemplo por esa cirugía equivocada no se pone en tela de juicio la tarea del médico. La ciencia no es una profecía, puede haber algunas situaciones que produzcan como resultado algo no deseable”, indicó Morínigo.

Agregó que desde ningún punto de vista es razonable poner trabas a una tarea como la relacionada a las encuestas. “Para eso están las instituciones que exigen determinados criterios, como la universidad. La realización de encuestas está avalada por un carácter científico. No se tendría que acudir a otros criterios”, expresó el sociólogo.

Con el mismo criterio, Morínigo dice que se va a tener que pensar en limitar el ejercicio médico a aquellos que generan un diagnóstico equivocado. “Creo que esto es un acto absolutamente equivocado”, cuestionó.

Reiteró que ya existen las condiciones para la realización de las encuestas, y los encuestadores ponen en tela de juicio su credibilidad al emprender los sondeos. “En la era de la comunicación empezamos a poner trabas cuando ya hay mecanismos que permiten una evaluación mucho más práctica y efectiva”, dijo.

Al mismo tiempo, criticó a los legisladores por dejar que el proyecto tenga sanción sin haber siquiera sido tratado. “Es una irresponsabilidad”, afirmó el profesional.