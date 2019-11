Productores europeos piden rechazar el acuerdo con Mercosur

Representantes de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea (UE) denunciaron este lunes en el Parlamento Europeo el “doble rasero” que impondrá el acuerdo de libre comercio entre el bloque comunitario y el Mercosur y pidieron medidas para paliar ese impacto.

“No podemos aceptar este acuerdo”, resumió ante los eurodiputados el secretario general del Comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), Pekka Pesonen, que denunció el sinsentido de “importar productos que no queremos producir en la UE”. “Hay un doble rasero entre los productores de la UE y el resto del mundo”, dijo Pesonen, que mencionó en particular que “muchos sectores sensibles verán sus problemas exacerbados”, en particular el vacuno y azúcar.