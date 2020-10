Productores anuncian tractorazo ante falta de apoyo del Gobierno

Ante la difícil situación que atraviesa el sector agrícola y la falta de apoyo del Gobierno, el Gremio de Productores del Paraguay (GPP) anuncia un posible tractorazo en Itapúa. Esta acción se tomará en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, tras peticiones en reiteradas ocasiones.

Los productores piden mesas de diálogo con el Ministerio de Agricultura (MAG) y el Banco Nacional de Fomento (BNF), a fin de que este último compre sus deudas de las entidades bancarias y otorgue créditos flexibles. En un comunicado, el GPP, con sede en Encarnación, advirtió sobre la medida.

“El tractorazo surge porque deambulamos por los pasillos desde el 2014 aproximadamente, y tras la manifestación de hace un año hubo compromisos del presidente de la República y del presidente del BNF. Luego hubo cambio del titular del BNF y ya no tuvimos respuestas. Ahora, a través del ministro de Agricultura, pudimos acceder y empezamos a trabajar, pero nos encontramos que al BNF y al Crédito Agrícola no le avala ninguna ley para comprar deudas, como en nuestros casos, que ya estamos judicializados y en Informconf”, expresó Dany Matwjzuk, titular del GPP. Agregó que trabajan en un proyecto de ley en Diputados, que haga viable la compra de deudas de productores, la negociación con bancos o financista de insumos y maquinarias agrícolas, “que habilite al BNF la compra de deudas a 15 años de plazo con un año de oxígeno; es decir, sin pagar nada, luego dos años de gracia y 12 años pagar capital más intereses”, dijo Matwjzuk. En total son 50 los productores que ya no tienen créditos, debido a la imposibilidad de pagar las deudas contraídas y fueron judicializados. La cuenta en diversos entes bancarios y de firmas proveedoras de insumos alcanzaría los cuatro millones de dólares.