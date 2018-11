Productores afirman que Fisco no ganará con impuesto a soja

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), dijo que hay mucha distorsión en los análisis que se hacen sobre el aporte del campo y afirmó que los productores acompañan la idea del Ministerio de Hacienda, de buscar una reforma tributaria y no solo buscar “impuestos parches”.

Enfatizó que un gran error es creer que alzar la tasa del gravamen para los trabajadores de la tierra significará mayores ingresos para el Fisco, algo que ya se demostró en la reforma del 2004.

“Subir la tasa no es sinónimo de mayor recaudación, uno de los ejemplos en el mundo es Paraguay, que bajó la tasa del 30% al 10% y subió la recaudación siete veces. Ahora (Donald) Trump lo hizo y Estados Unidos muestra la menor tasa de desempleo, bajando la tasa de impuestos. El sinónimo de presión tributaria no es indicador de éxito, tenemos que darle una mirada amplia y económica, no solo tributaria. Un impuesto a la exportación, no a la soja, va a hacer un daño enorme al Paraguay”, dijo.

Exigió al Estado que reduzca los millonarios gastos superfluos, y resaltó que muchas veces no es el dinero el problema, sino la gestión de los recursos.

INJUSTO. Ronald Dietze, ex senador de Patria Querida, señaló que se tiene que desterrar para siempre la intención de aplicar un impuesto sobre el estado natural de cualquier rubro, porque es lo más injusto y finalmente es el más pobre el que termina perdiendo. Sería cómo aplicar un tributo para confiscar el 10% del salario, apuntó.

Acotó que el campo no está pagando poco al Tesoro como se está informando, y remarcó que se tiene que combatir la informalidad, además de racionalizar el gasto público.

“El 80% de cualquier actividad agrícola tiene externalidades y beneficios indirectos para la sociedad. A veces sacamos solo lo negativo a la luz. Cuando más producción hay, más IVA hay, más bajo va a ser el precio del huevo, leche, del consumo en sí y al final el sector urbano sale beneficiado”, destacó.

Neivo Fritzen, de la Asociación de Productores de Cereales, Soja y Oleaginosas (APS), indicó que un sector que será liquidado, si sale el impuesto, es el de alquiler de tierras. Explicó que muchos emprendedores ceden sus terrenos y facturan por esta actividad, generando aún más recursos para el Fisco.

Hernando Raichakowski, asesor jurídico de la Fecoprod, expresó que la iniciativa legislativa vulnera los artículos 179 y 181 de la Constitución Nacional, dado que estos indican que todo tributo debe responder a principios económicos y sociales justos.