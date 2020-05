Procuraduría reclamará desembolso de la póliza del fallido Metrobús

El procurador Sergio Coscia explicó a ÚH que esperan la notificación con las documentaciones –que deben ser proveídas por Royal Seguros SA– en la que se explique la razón por la cual los recursos de dicha póliza fueron depositados en una cuenta judicial y no directamente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Ellos (Royal Seguros SA) dicen que hicieron una demanda de pago por consignación, desconozco el motivo porque todavía no nos corrieron traslado, no obstante, la póliza, con toda claridad, es a solo requerimiento, por lo tanto, el monto a solicitud de la parte, que en este caso es el MOPC, tiene que ser pagado”, dijo Coscia.

Agregó: “No comprendo por qué lo hicieron de este modo siendo que el MOPC está realizando todos los trámites administrativos previos pendientes a la ejecución, no entiendo por qué lo hicieron por vía judicial y no buenamente se acercaron a pagar”.

Argumento. En una conferencia de prensa realizada ayer por Royal Seguros SA; Sergio Recalde, asesor jurídico de dicha firma, señaló que el proceso de pago por consignación judicial fue realizado en el marco del Art. 584 del Código Civil, donde se permite realizar el pago vía judicial cuando el acreedor fuere desconocido o su derecho resultase dudoso.

Sobre este punto, el procurador de la República indicó que la firma Royal Seguros SA no es parte del arbitraje al cual hoy están sometidos MOPC y Mota Engil, y que ninguna decisión de un Tribunal Arbitral afecta a terceros que no son parte del arbitraje. Con este argumento, Coscia reafirma que el dinero de la póliza debió ser transferido al Estado paraguayo y no a una cuenta judicial.

“En el acuerdo que firmaron el MOPC y Mota Engil, donde se habían suspendido en aquel entonces las obras del Metrobús, estaba específicamente aclarado que no se suspendía ninguna obligación contractual. Eso no implicaba –dice el documento– ningún incumplimiento, el contrato se mantenía, por eso Mota Engil tenía que renovar la póliza, y la falta de renovación de la póliza fue una de las causales de la rescisión del contrato”, explicó el procurador.

Mota Engil, pese a no concluir ni siquiera el 50% de la obra, llegó a percibir USD 30,2 millones, cobrando cerca del 60% del monto del contrato original de USD 54 millones. El costo del proyecto fue inflado posteriormente hasta llegar a USD 70,3 millones.