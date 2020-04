Problemas en transporte e insumos reducen actividad de hortigranjeros

Un 50 por ciento de los pequeños agricultores de los diferentes distritos del Alto Paraná no están pudiendo llegar hasta Ciudad del Este y comercializar su producción en la feria semanal que se realiza frente a la Terminal de Ómnibus, en el barrio Obrero. La falta de transporte y la falta de insumos, como semillas y fertilizantes, están afectando la actividad económica del sector.

“Con esta situación cambian muchas cosas y procuramos de acuerdo a la circunstancia, vemos como nos manejamos. Es preocupante todo esto. Más del 50% de nuestros asociados ya no participan de la feria, por varias razones”, revela Teodoro Galeano, productor de la comunidad El Triunfo, ubicado en el kilómetro 34, distrito de Minga Guazú. “No puede salir para comprar semillas, no puede salir a busca fertilizantes naturales, como gallinaza, estiércol entre otros y es difícil, porque eso significa que la situación se va a ir agravando más y lo que más nos preocupa es que el Gobierno hasta el momento no viene junto a nosotros”, añade el agricultor.

La Asociación de Productores Feriantes del Alto Paraná es una organización muy importante en esta parte del país aseguró. “Manejamos muchos asociados y al mismo tiempo manejamos muchos clientes, entonces necesitamos apoyo y respaldo institucional del gobierno central de manera a que podamos mantenernos y producir, para seguir trayendo alimentos sanos a la ciudad”.

Insistió que solo produciendo podrán planificar el futuro, debido a que la pandemia del nuevo coronavirus va a continuar y si no tienen apoyo del gobierno cada van a producir menos, con lo cual también se verán gravemente afectados económicamente.

Por otro lado, manifestó que si bien no están afectados por el decreto presidencial que estableció el aislamiento social, por tratarte de actividad agrícola, recibe constante denuncia de productores de que son literalmente acosados por los agentes de la Policía Nacional. “La gente tiene miedo para salir, tiene miedo de la multa y del virus (covid-19). Necesitamos un respaldo especial del gobierno. Gracias a Dios, ninguno de nuestros asociados no fue infectado por esta virus. Nos cuidamos, cumplimos el protocolo además, la vida en el campo es más sano y no estamos aglomerados”. Piden que desde el Gobierno Central se les pueda asegurar la provisión de fertilizante, insumos varios, además de garantías para poder circular sin problemas sobre la ruta, teniendo en cuenta que son productores y que están llevando alimentos a la ciudad. “No salimos a calle para patotear, ni macanear, entonces esas necesidades lo que tenemos”.

CRÉDITO. Aclaró que en cuanto al acceso a créditos no tiene problemas. “Estuve en comunicación con el titular del Crédito Agrícola de Habilitación y me dijo que hay un crédito especial habilitado para la gente, pero de nada nos va a servir si no podemos salir. Porque necesitamos buscar variedad de semilla, variedad mejorada, de época y nos tenemos que recurrir a varias semillerías”.

Esta semana no estuvieron presentes en la feria productores de Juan Emilio O’Leary, y municipios del sur como Santa Rita. “Si contamos los distritos más de 70% lo que no vinieron, pero si contamos los socios, sí hay una baja de más de 50%”.