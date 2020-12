Privados aún no reciben pago del MSP por uso de terapia intensiva

El Ministerio de Salud Pública (MSP) adeuda al sector privado en concepto de uso de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva que tienen un costo de G. 13 millones por día. El doctor José Zarza, presidente de la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados, manifestó que el sector aún no recibió ningún desembolso por la prestación del servicio.

El MSP, ante la sobrecarga del sistema público, deriva a los pacientes con coronavirus (Covid-19) a las clínicas privadas. El convenio se firmó hace tres meses de forma particular con cada sanatorio, pero recién hace 15 días se intensificó la derivación. El titular de la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados dijo que no se rechazarán pacientes y tampoco se está haciendo un reclamo oficial al MSP, sino más bien se comenta la situación del convenio. El doctor Zarza recordó que el Ministerio de Salud tiene una deuda con el sector privado, por la derivación de pacientes en terapia con amparos. “En el marco del acuerdo, por lo que me comentan los representantes, se habla de un pronto pago. Se tocó ese punto y se insistió, por el temor a que se volviese a repetir la historia. Según me cuentan, en el convenio se habla de un pago inmediato, pero hasta donde sé, no hubo pagos prácticamente a los sanatorios”. El doctor José Zarza conversó con algunos referentes de sanatorios privados que señalan que aún no recibieron el desembolso por el uso de las terapias. “Se acordó un precio fijo con el Ministerio (de Salud) de G. 13 millones, por día, por paciente con Covid, en UTI. Es un precio fijo que cada sanatorio toma. Un paciente en terapia cuesta mucho dinero, hay que pagar los insumos, hay que pagar a los profesionales, hay que pagar los servicios de diagnósticos”. CONVENIO CON PRIVADOS Unas 75 camas están a disposición del MSP, de las cuales el 50% está ocupado actualmente. Las derivaciones del sector público se concretan a través del Servicio de Emergencias Médicas Extra Hospitalarias (SEME). El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, doctor Julio Rolón Vicioso, señaló que el reclamo es injusto porque estima que no están atrasados en los desembolsos. “Es un reclamo injusto. Porque tenemos incluso un chat en el que estamos todos; la directora de Finanzas, la coordinadora de Terapias, estoy yo, están los dueños de sanatorios y está el presidente de la Aso de sanatorios”. El Ministerio de Salud está al límite en el uso de camas de terapia intensiva. La misma situación se registra en la red del Instituto de Previsión Social (IPS). La pandemia no da respiro y el sistema de salud está al borde del colapso ante la ocupación de las camas, tanto de clínica médica como de UTI.



