Privados apuntan a un plan de clases presenciales este 2020

Los colegios privados están muy interesados en volver a clases presenciales y eso puede servir como experiencia este 2020, indicó el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, quien dijo además que siguen trabajando en los planes para que esto pueda ser realidad, de manera opcional para alumnos y solo con el visto bueno de Salud Pública.

“Creemos importante que la clase presencial sea una fase experimental, para practicar y observar ya este año, en lo que resta de octubre, noviembre y parte de diciembre, para lo que pueda ser el 2021”, ratificó el titular de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp), Luis Ramírez. Agregó que este regreso en fase experimental no podrá darse sin contar con un plan piloto elaborado en conjunto y aprobado por el MEC. Para el sector privado, este retorno presencial debe darse solo para los alumnos del noveno grado y los del tercero de la Media. “No hay cuestiones económicas, eso el año que viene recién vamos a ver cómo afecta. Lo principal acá es dar orientaciones a los del noveno que el año que viene harán bachilleratos técnicos”, dijo. En el caso de la Media, será una oportunidad de que los jóvenes pasen sus últimos días con sus compañeros antes de pasar al trabajo o a la educación superior. Ramírez criticó al Gobierno por su falta de respuestas, algo que expresó se dio durante todo este año en el sector educativo y en otras áreas. Sus cuestionamientos también fueron para los educadores del sector público. “Se hizo una encuesta a las instituciones (educativas) públicas y ninguna quiere volver, quién va a querer volver si están todos relativamente cómodos”, comentó. Agregó que en el sector privado ven que su trabajo puede acabar, entonces tienen ganas y ponen esfuerzo. “Si vos tenés todo tranquilo, no pasa nada; se aseguró de entrada tu salario, si hacés o no hacés, si te conectás o no te conectás (no pasa nada), así es fácil”, apuntó. Dato del sector indican que la migración de estudiantes a colegios públicos alcanzó los 5.000 durante el cierre de las instituciones educativas desde marzo pasado, por la pandemia del Covid-19. El viceministro Cano expresó que buscarán acuerdos y que si se retorna a clases será de manera voluntaria para los estudiantes. Los docentes que no estén en grupos de riesgo y gocen de buena salud deberán acudir a los centros educativos obligatoriamente.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



MIGRACIÓN 5.000 alumnos pasaron de escuelas privadas a públicas.







El sector privado que sabe que su trabajo puede acabar tiene ganas y esfuerzo para volver a clases presenciales.

Luis Ramírez,

titular de la AIEPP.