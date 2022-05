Primeras jornadas en el ITT de Ajedrez en Sajonia

Este torneo reparte normas internacionales y se disputará hasta el próximo lunes 9 de mayo.

Primera jornada. IM Nahuel Díaz (URU) y IM Leandro Perdomo (ARG) hicieron tablas y en la partida entre paraguayos también acordaron repartir honores FM Manuel Latorre y FM Matías Latorre. La misma situación en la partida entre GM Everaldo Matsuura (BRA) y IM Jacques Blit (ARG), quedando todos con 0,5 puntos.

Segunda jornada. El compatriota FM Manuel Latorre igualó ante el IM Leandro Perdomo. En los otros duelos, el GM Everaldo Matsuura venció a FM Matías Latorre; también fue victoria del uruguayo IM Nahuel Díaz versus IM Jacques Blit de Argentina.

En la tercera jornada, se verán IM Jacques Blit vs. IM Leandro Perdomo; FM Matías Latorre vs. IM Nahuel Díaz y FM Manuel Latorre vs. GM Everaldo Matsuura.

En cuanto al arbitraje, está a cargo del A.I. Juan Durán, de Argentina.