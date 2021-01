Primer anillo de Marito manejaba el acuerdo confidencial con Guaidó

En medio del nuevo escándalo que estalló en Palacio de Gobierno, Mario Abdo se llamó a silencio y no baraja ninguna posibilidad de que pueda apartar del cargo a su jefe de Gabinete para aclarar el nuevo episodio de este “acuerdo secreto” con Guaidó

Tras la nota enviada por Guaidó a Mario Abdo, su jefe de Gabinete, Villamayor, mantuvo la reunión con el emisario venezolano y el abogado argentino Sebastián Vidal (vinculado llamativamente al empresario deportivo, Carlos Abdo, tío del presidente).

Las conversaciones realizadas el 11 de noviembre de 2019 y la oferta de negociar el pago de la mitad de la deuda que asciende a USD 265 millones más el pago de USD 26 millones al abogado argentino de PDVSA, era información manejada por un equipo compuesto por el ex ministro de Hacienda Benigno López, el ex procurador Sergio Coscia y la ex titular de Petropar Patricia Samudio. Estos dos últimos no fueron destituidos por casos de corrupción, sino que terminaron “renunciando”.

“Yo le recibo a Troconis (comisionado para la gestión de activos en el exterior). El proyecto había ido a Procuraduría, a Hacienda y a Petropar. Hasta ahí quedó y no se pudo avanzar porque no está la personería jurídica”, confirmó el propio Villamayor sobre el circuito que recorrió el acuerdo secreto antes de la publicación que reveló el periódico norteamericano The Washington Post.

NO HAY RENUNCIA. Villamayor, principal artífice de las conversaciones encaminadas con el equipo de Guaidó, en todo momento intentó asegurar que no hubo ninguna irregularidad en las negociaciones que terminaron en “agua de borrajas” ante la imposibilidad de garantizar el acuerdo secreto.

La nueva crisis que estalla en Palacio de Gobierno pone en aprietos al jefe de Estado que debe sortear la nueva presión que sube de tono en el Congreso ante la posición política de que asuma la oposición y un sector de los colorados. Mientras que sus aliados en el Senado se llamaron también a silencio.

CABEZA DE LICHI. El caso salpica al titular del Poder Ejecutivo mientras busca desinflar la presión en Diputados contra Denis Lichi, actual titular de Petropar, envuelto en el otro negociado que terminó con la renuncia de Coscia. El cartismo quiere la destitución de Lichi. Mario Abdo opera en Diputados para apaciguar los ánimos y uno de sus emisarios es Miguel Cuevas, quien ayer ingresó al despacho del Palacio de Gobierno con la intención de ir midiendo la temperatura y llevar el mensaje de negociación.

Guaidó envió nota al presidente donde pidió reconocer a emisario

El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, había enviado una nota oficial al presidente Mario Abdo Benítez donde le comunicaba la designación de Javier Troconis como comisionado presidencial para la gestión de activos en el exterior.

La carta fue enviada el 29 de octubre de 2019. Un mes después llegó el emisario acompañado del abogado argentino Sebastián Vidal para negociar con el jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, en Palacio de Gobierno.

“Su función básica será coordinar las políticas orientadas a la protección de activos del Estado venezolano en el extranjero, de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuenta”, refiere la nota. El nexo directo de Guaidó en Paraguay fue David Olson, “embajador” quien presentó sus credenciales oficiales al presidente en Palacio de Gobierno, en octubre pasado.