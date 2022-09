Prieto oficializa su apoyo a la dupla Efraín-Soledad

Aclaró que los enemigos no son los del Partido Colorado, porque tienen mayoritariamente votos a afiliados de este partido.

“Nuestros enemigos son los narcos y los mafiosos. Hoy tenemos que unirnos todos, tenemos que superar nuestras diferencias y lo que nos une tiene que ser mucho más fuerte si queremos una ciudad, un país mejor”, expresó.

Insistió que quiere seguir administrando la Municipalidad de Ciudad del Este sin estar presionados constantemente por organismos de control del Estado.

“Yo quiero gobernar sin tener 150 atropellos de la Contraloría, que sigan viniendo a investigar, pero que no me inventen estupideces, que me dejen gobernar tranquilo, que la Itaipú tenga presencia en nuestra ciudad, queremos trabajar coordinadamente con la ANDE, con el Ministerio de Salud, con la Presidencia de la República”, dijo Prieto.

Pidió que no le vean a Miguel Prieto como “leproso” solo por haber ganado al candidato del Partido Colorado en las elecciones municipales pasadas.

“Que nos impulsa eso, a apoyar un proyecto y tomar entonces la presidencia de la República siendo parte de un proyecto y a partir de allí construir, trayendo beneficios a la ciudadanía desde el gobierno central”, sostuvo el intendente de CDE.

En otro momento Prieto aclaró que el apoyo es solo para la chapa presidencial, no afecta a las candidaturas regionales, tanto para la Gobernación del Alto Paraná, lista de concejales departamentales como diputados y senadores. “No afecta en nada, nosotros apoyamos la presidencia de la República el resto sigue igual. Mi querido amigo Daniel Pereira va a ser nomás luego gobernador, descabalguen o no los demás candidatos dentro de la Concertación”, dijo.