Prevén inmunizar 14 millones de vacunos

El registro de las inmunizaciones se podrá realizar hasta el 13 de marzo e incluye a todo el ganado del país, mientras que para la brucelosis se tienen en cuenta terneras de 3 a 8 meses de edad. Asimismo, el segundo periodo está previsto desde el 20 de abril.

Se trata de un trabajo similar a este año, es decir, ya no se vacunan dos categorías, los periodos se redujeron a dos, la dosificación es menor y ya no se utiliza el virus C, explicó Enrique González, director de Inocuidad del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En tan solo seis semanas el equipo europeo realizó tres fiscalizaciones, incluyendo 40 empresas. Los auditores hicieron recomendaciones sobre el uso de antibióticos y hormonas en los animales exportables a ese bloque, según comentó el titular del Senacsa, José Martin .