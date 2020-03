Prevén caída de 1,5% del PIB en 2020 por efecto del coronavirus

De esta manera, la entidad ajustó su estimación de crecimiento económico para el corriente año, a partir del 3,4% en que se encontraba antes de que estallara la situación de emergencia mundial. Al introducir los efectos de los factores externos, que llegarían al país a través de canales como las exportaciones, y de los derivados de la cuarentena de un mes al que se somete toda la población paraguaya, desaparecen las expectativas de recuperación que se mantenían para el corriente año, luego de que el 2019 ya cerrara con un estancamiento del PIB.

Para el 2021, la firma prevé un crecimiento económico de 3% y la economista Patricia Goto sostiene que lo importante es lograr que este escenario sea transitorio, es decir, lograr una rápida recuperación para que los fundamentos macroeconómicos sufran el menor daño posible, ya que hasta el momento no se contempla un riesgo de insostenibilidad.

“Sabemos que la prioridad no es lo económico y que la situación es mucho más delicada, ya que la naturaleza del shock viene del ámbito sanitario. Estas proyecciones son muy preliminares y con información que tenemos a hoy, esto es muy dinámico y cambia día a día, probablemente vayamos cambiando los escenarios. No sabemos aún la duración del efecto porque no sabemos la duración de este fenómeno, está sujeto a revisión conforme vaya evolucionando tanto la epidemia como la actividad”, explica.

Déficit. Por otro lado, las medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno generarán un déficit fiscal de al menos 7% del PIB, este año, sin contar aún los efectos de la menor recaudación que resultará de la menor actividad del mercado, de acuerdo con los pronósticos de CPA Ferrere. En este contexto, Goto considera que esta es la oportunidad para iniciar reformas estructurales que establezcan una mayor austeridad en la administración de los recursos públicos. “Toda esa disciplina que tuvimos en estos años fue muy importante para que hoy, ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, podamos usar las herramientas tanto fiscales como monetarias”, agrega.

Entre las principales debilidades de la economía paraguaya ante los embates del Covid-19, el informe de CPA Ferrere destaca la alta incidencia de la informalidad laboral (63,4% de los trabajadores o 1,7 millones de personas) y la situación de cuentapropistas y empleados del sector privado con alta vulnerabilidad. Se suma el hecho de que la paralización de actividades afecta al 40% de la economía, con los mayores efectos en comercio y servicios, sector que emplea a más de la mitad de la fuerza laboral.