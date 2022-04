Presionadas, las Fiscalías de Luque respondieron al Jurado en caso RGD

El Ministerio Público finalmente se puso las pilas y comenzó a responder ayer al requerimiento de informes pormenorizados de las actuaciones de once unidades fiscales en las 155 causas de estafa promovidas por Ramón González Daher, que resultaron ser denuncias falsas. Para ello bastó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) informara que la mayoría de las unidades notificadas no respondieron en tiempo y forma, en el plazo de cinco días hábiles, resaltando que volverían a intimar a todas ellas.

El presidente del Jurado, Jorge Bogarín, confirmó que de los once oficios librados por el JEM, seis respondieron ayer, mientras que una solicitó una prórroga para cumplir con el pedido de dicha institución y dos unidades hasta el momento están sin responder. Para el martes anterior, solo dos unidades habían presentado sus respectivos informes.

En ese sentido, afirmaron que para esas dos unidades que no respondieron al Jurado ya fueron reiterados los oficios. “Nosotros libramos once oficios a diferentes unidades fiscales, de los cuales ocho ya nos respondieron, uno nos pidió prórroga y dos unidades fiscales aún no tenemos novedades, así que hoy (por ayer) tengo que firmar el oficio y vamos a notificarles por una segunda reiteración”, explicó el titular del Jurado.

Sobre el punto, señaló que la segunda notificación es por cinco días de plazo para responder y en la tercera notificación, si en menos de 48 horas no responden al Jurado, “la ley nos autoriza para ir a buscar el informe, incluso usando la fuerza pública”, remarcó. Estas dos unidades fiscales no respondieron nada al Jurado, pero ya fueron nuevamente notificadas, “y tarde o temprano tienen que responder”, aseveró Bogarín.

análisis. Respecto a los expedientes que ya recibieron, el presidente del Jurado mencionó que el análisis de las actuaciones de los fiscales en las denuncias falsas promovidas por RGD contra sus víctimas en dichas unidades ya está en curso, a cargo del equipo técnico conformado para ese trabajo.

Precisó que “para después de la Semana Santa se tiene pensado tener un informe preliminar y en la primera o segunda semana de mayo tener el dictamen final y poder meter en el orden del día y presentar para su estudio a los demás miembros del Jurado de Enjuiciamiento”.

El Jurado tiene bajo su lupa a las unidades penales y agentes del Ministerio Público en cuanto a sus actuaciones en 155 procesos promovidos por RGD. Se trata de las denuncias de presunta estafa promovidas por el ex dirigente luqueño contra supuestos deudores suyos, y que en realidad eran víctimas de un esquema de apriete y doble cobro en el que la Justicia paraguaya se prestaba para beneficio del clan.