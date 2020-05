Presidente se defiende y expone a Mazzoleni como probable candidato

Para el jefe de Estado, el miedo se reduce a la amenaza que podría resultar para los intereses políticos la figura del actual ministro con miras a las próximas elecciones presidenciales.

“¿Sabés por qué te atacan, ministro? (Refiriéndose a Mazzoleni). Porque creen que te vas a candidatar a presidente después. Y no pueden creer que un burócrata tiene el 98% de aceptación ciudadana, eso les asusta mucho”, manifestó el jefe de Estado, dando a entender que el ministro de Salud podría tener grandes chances de ser el próximo candidato del oficialismo en las elecciones del 2023.

“Está siendo injustamente vapuleado mientras que tiene que ser reconocido. No esperes aplausos de nadie, Julio. La tranquilidad de conciencia es la única recompensa y la verdad no se va a ocultar”, expresó el mandatario en otro momento.

Consideró legítima la búsqueda del posicionamiento político, pero hizo alusión a que ello debe darse en condiciones justas y transparentes.

INSUMOS. Sobre la polémica en torno a la compra de insumos y sus consecuencias ya conocidas, Abdo Benítez refirió que los problemas en los procesos de compra se dieron en todos los países del mundo. Sin embargo, reiteró que las irregularidades serán investigadas y, de ser constatadas, penadas por la Justicia

“Si hay algún hecho donde la Justicia tenga que intervenir, que intervenga. Nosotros no vinimos a avalar ninguna impunidad para nadie. No vamos a apañar a nadie que le quiera robar el sueño a nuestra gente y este gran esfuerzo de nuestro pueblo, pero para eso está la justicia, que debe actuar con libertad, independencia y con coraje”, señaló.

“Acá no se va a avalar ninguna impunidad para nadie. Si hay algún hecho donde la justicia tenga que intervenir, que intervenga, y hay muchos ejemplos que no se quieren reconocer de que este Gobierno y este presidente no se involucran en la justicia y muchos, a pesar de ser amigos y cercanos, y les voy a decir hasta con dolor, hoy están enfrentando su situación ante las instituciones que corresponden y eso es un avance, aunque no se quiera reconocer”, expresó.

El presidente Abdo participó de varios actos oficiales, entre ellos, la inauguración de consultorios en el Hospital de Coronel Bogado, la habilitación de nuevos tramos en Itapúa, como así también la inauguración del sistema de agua potable en algunas zonas.