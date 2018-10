Presidente Franco: Ediles piden informe sobre vertedero municipal

Los ediles oficialmente desconocen la situación del vertedero de residuos sólidos de la Municipalidad de Presidente Franco, que fuera intervenida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en abril pasado, así como por la Fiscalía hace aproximadamente un mes. A través de la minuta presentada por la concejala María Bartola Fernández, se solicitó al ejecutivo un completo informe.

El vertedero municipal está asentado en un predio de 3 hectáreas, con 2,5 de ocupación, situado en un lugar conocido como Península, a unos 25 km del casco urbano de la ciudad. “Lo que poco que sabemos es solo a través de la prensa”, refirió.

Lo adil comentó, además, que como autoridades municipales necesitan acceder a una información oficial, sobre todo, a partir de la visita de la MADS. “No tenemos conocimiento sobre las recomendaciones que en su momento se dejaron al Municipio y sobre todo si se está ejecutando, porque sería muy triste que el Municipio sea sancionado por alguna violación al medioambiente”, indicó.

Señaló que también se busca determinar la responsabilidad de la empresa Exelim SA, que había sido adjudicada para el servicio de recolección. “Como esa autorización se dio ya en los últimos meses de gobierno del anterior intendente, no sabemos si el cuidado del vertedero está bajo responsabilidad de esta empresa, por lo que también pedimos informe al respecto”.

Proceso de clausura. El ingeniero Fredy López, director de Medio Ambiente de la Municipalidad, explicó que el vertedero está en proceso de clausura. Dijo que el proyecto fue aprobado por el MADS. “Los trabajos ya están en ejecución, solo que con este tiempo está paralizado. Hace más de un mes estamos parados, porque las máquinas no pueden entrar a trabajar con esta lluvia”.

Añadió que ahora están presentando un cronograma para que en 6 meses se tenga culminada la tarea y a partir de allí iniciar el proceso de apertura de nuevo sitio para disposición final, aspecto que aún está por definirse.

“Tenemos dos opciones, abrir otro sitio o utilizar el vertedero de otra ciudad. Eso aún no está definido. Tenemos ya un terreno para habilitar en otro lugar, también en Península, un predio que se compró en anterior administración. Incluso, ya se tenía licencia ambiental, pero no se ejecutó el proyecto y por ese motivo no se dio apertura”, añadió.

Explicó que si el Ministerio del Ambiente aprueba el cronograma de trabajo, el vertedero tendrá un año y medio más de vida útil. “Estamos bien controlados por MADS. Vienen siempre a fiscalizar y nos exige la elaboración de un cronograma de actividades, entonces de acuerdo a como vayamos avanzando, plantea modificaciones, para dar mayor vida útil”.

Insistió en que no es tan sencillo habilitar un nuevo vertedero de residuos, “hay todavía un espacio que puede ser útil en caso de que no vayamos un nuevo sitio de disposición final”.

Entre las obras, dentro del nuevo cronograma, se prevé taludes y piletas.

En tiempo y forma

Con relación a la intervención del Ministerio, a cargo de Nilsa Torales, Fredy López comentó que ya fueron notificados y respondieron, “informando que trabajamos en forma coordinada con la MADS, que es la autoridad de aplicación de la Ley 294 (impacto ambiental). Tenemos todos los documentos, licencia ambiental, notas y cronogramas de actividades, las modificatorias que pidieron han sido presentadas en tiempo y forma”.