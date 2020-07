Presidente dijo que Macri cumplió con el protocolo de ingreso

“Claro que supe que iba a venir (Macri). Me informó el sistema de seguridad y cuando ya estaba en Paraguay me llamó y me quiso saludar. Nosotros trabajamos muy bien con él. Nos tocó ser colegas en un periodo”, respondió el jefe de Estado ante la polémica generada por la visita fugaz del ex presidente de Argentina.

Mario Abdo dijo que hay un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y que tuvo una difusión masiva a través del Consejo de Defensa responsable de todo el proceso de ingreso de personas al país, dentro del sistema de seguridad por la pandemia.

“Hay un protocolo que se elaboró no solamente para él sino para médicos que vinieron a operar y para este tipo de eventos. No era (visita oficial). Ya no es presidente. Hay que hablar con él (con Macri si era urgente su visita). Siguió con el protocolo que está establecido. El protocolo no es para él sino para una generalidad de situaciones y él cumplió con el protocolo de acuerdo con la información que recibí de Codena pero no es oficial”, apuntó el mandatario.

Hasta el momento hay varias especulaciones sobre la reunión que mantuvo Macri con Cartes para tratar un tema de carácter de urgencia.