Preocupa que solapamiento entre Covid y dengue sature Urgencias

No son muchas las notificaciones por dengue con relación al año pasado que a esta altura ya sumaban 1.500 casos sospechosos por semana y ahora se reporta un promedio de 300, lo que supone 20% por debajo del ciclo anterior.

Pero, en plena época pandémica, el temor pasa porque se superpongan el Covid-19 y el dengue, cuyas sintomatologías son difíciles de distinguir una de otra. “Cualquier cuadro febril en esta temporada se tiene que sospechar dengue y Covid, y luego confirmar o descartar”, afirma la doctora Viviana De Egea, directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública (MSP). La preocupación real “es que se solapen las dos patologías” –dice–; ya que “es difícil diferenciar únicamente por la clínica porque ambas son enfermedades virales que producen fiebre y síntomas en general similares” (dolores en el cuerpo, fatiga, dolor abdominal, etc.) “En ambas enfermedades se dan cuadros que se solapan; inicialmente es difícil identificar uno de otro. Luego si hay complicaciones respiratorias, uno se inclina más hacia lo que es Covid y si las complicaciones son más bien hemorrágicas va más hacia lo que es dengue”, separa. De Egea indica que al haber sido el 2020 un año con una epidemia intensiva de dengue para Asunción y Central, “puede que este sea un año un poco más tranquilo”. Sin embargo, “eso no significa que fuera de capital y alrededores no pueda haber un aumento de casos”, opone. “Lo que preocupa, justamente, es el solapamiento que pueda haber entre Covid y dengue, principalmente, en las regiones fuera de Asunción y Central”, recalca. En efecto, los primeros casos de dengue se dieron en el Chaco: Puerto Casado y en Presidente Hayes; y en Villa del Rosario (San Pedro). “La temporada 2017-2018 había sido bastante complicada para la región del Chaco. A pesar de que la densidad poblacional no es alta, igual fue una epidemia que costó controlarla”, apunta. DESBORDE Y CANSANCIO La consecuencia próxima que podría acarrear esta mezcla de ambos males es “la saturación del sistema de Salud”, en cuanto a la “capacidad de dar respuestas” con una ocupación de camas alta y un cansancio del personal sanitario. “En esta temporada de dengue, más que las camas de internación, son las Urgencias las que se ven saturadas porque a veces el paciente llega y lo que necesita es una hidratación y observación de entre cuatro y seis horas. Luego recién pasa a ingreso. También existe un porcentaje de casos que requieren de terapia intensiva, ya cuando está bastante complicado el caso”, refiere. Todo esto, “sumado a la alta ocupación de camas por el escenario del Covid, es lo que preocupa; más el desgaste propio de lo que ya es la pandemia para todo el sistema de Salud”, añade y apunta que el Hospital Nacional de Itauguá, por citar, ya tiene todas sus camas ocupadas, de terapias y las comunes. “Eso se traslada, prácticamente, a todos los hospitales del sistema de salud”, dice. Insiste en que el reconocimiento inicialmente entre uno y otro mal “puede ser difícil”, si bien más o menos las dos enfermedades tienen una respuesta desde el punto de vista médico similar y el tratamiento es sintomático. “Lastimosamente, si no identificamos a tiempo un dengue y no se hace la hidratación que corresponde realmente puede acarrear consecuencias. Pero nuestros recursos humanos están bastante bien entrenados”, rescata. Por lo que la recomendación que se da en el sistema de salud es “aumentar el nivel de sospecha para cualquiera de las dos patologías” y a las personas a cuidarse de ambas. Al lavado de manos, mascarillas y distanciamiento “también tenemos que usar repelente” y, por sobre todo, “mantener nuestro entorno domiciliario libre de mosquitos y de criaderos de mosquitos”, remata.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



COMBO. Si bien hay 20% de casos del arbovirus con relación al 2020, este año se mezcla con Covid-19.



ENDEMIA. El dengue golpeó Asunción y Central, y ahora la amenaza se trasladó al interior del país.



SIMILARES. En principio, se teme que se confundan ambos males por el parecido a nivel de síntomas.



ASISTENCIA. También inquieta que pacientes con dengue llenen Urgencias y se solape con el Covid.



Dra. Viviana De Egea,

directora de Enfermedades Transmisibles.



