Preocupa el cemento importado

El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, dijo que están al tanto de las denuncias del contrabando de cemento que inundan el mercado. Sin embargo, refirió que a la INC y Cementos Yguazú les preocupa más ahora la calidad de la materia prima de algunos tipos que están ingresando.

La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) denunció la semana pasada que el cemento ilegal está inundando el mercado y con sus precios afectan a las empresas que importan en forma cien por ciento legal.

Mancuello expresó que recibieron esta denuncia y después de esto habló con el presidente de Yguazú y de la INC. “Los dos están preocupados más por la calidad que por la cantidad de algunos tipos de cemento que están ingresando”, remarcó.

Consideró que todo esto que está pasando se debe a que la escasez que se generó es debido a que las dos industrias locales tuvieron y tienen problemas de producción. Recordó que el 31 de diciembre vence la autorización para importar con arancel cero de la región y extrazona para importar cemento.

Indicó que en esta disposición se flexibilizaron las exigencias de las normas mínimas exigidas por el INTN, para poder importar provisoriamente.

Sobre el contrabando, el viceministro de Comercio dijo que se necesita activar no solamente el control, sino también la calidad del producto que debe tener la garantía para el consumidor.

No obstante, comentó que al no ser renovada la disposición que rige hasta fin de mes, se podrá tener mayores controles en los cementos importados legalmente y, lamentablemente, el contrabando no es solo del rubro de cemento sino de otra serie de productos que afectan a la industria nacional.