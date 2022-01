Precuelas, secuelas y derivadas, las series más esperadas del 2022

Una de las propuestas que reúne gran expectativa en torno a sí es la serie de El Señor de los Anillos, producida por Amazon Prime Video, que será ambientada miles de años antes de los acontecimientos que se narran en las obras The Hobbit y The Lord of the Rings, creadas por el escritor británico J. R. R. Tolkien y que se popularizaron aún más con las premiadas adaptaciones presentadas en el cine por Peter Jackson.

Con trabajos de producción que datan del 2017, la serie se ubica como la de mayor presupuesto en el género hasta el momento, ya que la cifra asciende a los 465 millones de dólares por temporada. Hasta el momento, solo se presentó una imagen como adelanto. El estreno está previsto para el 2 de septiembre.

Otra ficción que es aguardada por una legión de seguidores es la precuela de la exitosa Juego de Tronos. Se trata de La Casa del Dragón, basada en la obra Fire & Blood de George R. R. Martin, que narrará la historia de los Targaryen, antepasados de la reina Danerys. Ambientada unos 200 años antes de que empiece la guerra por el Trono de hierro. En su blog, el autor manifestó que vio un corte del primer episodio y lo amó, además de describirlo como “sombrío, poderoso y visceral”. Aún sin fecha de estreno, se podrá ver en HBO Max.

Adaptación. Los gamers también son otra comunidad que igualmente esperan con mucha curiosidad el estreno de la adaptación de The Last of Us, el videojuego de acción, aventura y supervivencia lanzado en el 2013 para el Playstation 3. La serie acompaña la jornada de Joel y Ellie, un par de sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de seres humanos en caníbales. Con Pedro Pascal en su elenco, producida por HBO, la ficción que todavía no cuenta con fecha de estreno oficial, se podrá ver tanto por tv como por el streaming.

Netflix también marca presencia entre los estrenos con su versión de Rebelde, que fue presentada anteriormente en formato de telenovela, primeramente, en Argentina, como Rebelde Way, y luego en México, como el título que lleva la producción de la plataforma de streaming. Con un diverso reparto de intérpretes, en la serie que estrenó esta semana, se podrá ver un relato renovado de la historia, modernizada con los temas actuales y una nueva narrativa visual.

El mismo servicio de streaming, estrenará una serie animada en stop motion titulada The House, que llega este 14 de enero a la plataforma y explora el género del terror a partir de tres historias que se desarrollan en un hogar; la de una familia del siglo XIX, la de un promotor inmobiliario y la de una casera haciendo lo posible para restaurar el mismo lugar.

Marvel. Los fanáticos de los cómics, que disfrutaron el año pasado de la expansión del universo Marvel a través de las series presentadas en Disney+, con historias como las de WandaVision, Falcon y el soldado del invierno, Loki y Hakweye, se preparan este año para el arribo de nuevas producciones en torno a otros personajes.

Entre estos, se podrán acompañar las aventuras de héroes como Moon Knight, protagonizada por Oscar Issac, Ms. Marvel, con Iman Vellani como Kamala Khan y She Hulk, con Tatiana Maslany.

Esta expansión no se limita a Marvel, ya que DC Comics, también presentará una inédita ficción en torno a El pacificador, uno de los protagonistas de la última versión del Escuadrón suicida que estrenó el año pasado. Con estreno previsto para el 13 enero en HBO Max, será protagonizada por John Cena.

Nuevas temporadas. Además de estrenos, varias series presentan este año nuevas temporadas, como Stranger Things, de Netflix, que llega a su cuarta parte luego de tres años. En HBO Max, también luego del mismo intervalo de tiempo, llega la segunda temporada de Euphoria, protagonizada por la joven Zendaya.



