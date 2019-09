Precoces científicos mostraron gran potencial en Asunciencia

Ingenio. César Machado, del Nihon Gakko, explica cómo crear combustible no contaminante.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal, concejal Ireneo Román, resaltó que los jóvenes paraguayos tienen mucho potencial científico, lo cual se demuestra en el hecho de que las instituciones educativas vayan dando más espacio a este tipo de actividades. “Con esto damos la posibilidad de seguir el camino limpio de la ciencia a nuestros jóvenes”, sostuvo.

TRABAJOS. En representación del Colegio Nihon Gakko, César Machado, alumno del tercero tercera de Ciencias Básicas, explicó que un proyecto personal y de tesina es el de utilizar agua para obtener un combustible no contaminante por medio de un proceso llamado electrólisis. “Es hacer circular corriente eléctrica a través del agua, lo que hace que se descomponga en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno sube en forma de gas, genera calor, y al hacer la combustión produce la reacción química”, puntualizó.

Alejandro Aguilar y Mathías Oviedo, del Instituto Benjamín Franklin Science Corner, expusieron sobre la elaboración de plastilina con cola blanca, borato de sodio, colorante y agua caliente.

Por su parte, Ana Rolón, de Conacyt, informó que llevan capacitación a escuelas y colegios o personas interesadas en desarrollar proyectos científicos, sin costo alguno. En ese sentido dijo que se puede obtener más información llamando al (021) 606-772/4 o (021) 506-223.



Ofrecer una forma distinta de ver a la ciencia, no como algo lejano sino como algo posible que cambie nuestro entorno. Alejandro Aguilar, Instituto Benjamín Franklin.



Se puede crear perfectamente un combustible que no genere dióxido de carbono, que no sea contaminante. César Machado, Nihon Gakko.