PPQ hizo el vacío y se molestó con Lugo

El Partido Patria Querida (PPQ), a través del diputado Sebastián Villarejo, decidió ausentarse de la reunión que compartieron ayer los precandidatos a la presidencia de la República para el 2023. De esta forma envió un mensaje claro de disconformidad por la convocatoria de precandidatos por parte del senador Fernando Lugo, líder del Frente Guasu, con quien tienen una fuerte confrontación en el Senado, debido a las diferencias ideológicas.

El propio precandidato, que a su vez es titular de dicha aglutinación política, señaló su disgusto porque no haya sido la Concertación como institución, sino Lugo quien haya convocado a los precandidatos. “Nosotros seguimos firmes en la Concertación, pero no vamos a coquetear por conveniencia, hace 24 horas el Frente Guasu no estaba, y ahora ellos son quienes organizan un encuentro”, dijo.