Posponen el cuarto juicio oral contra ex intendente Cárdenas

A pedido de una de las defensas, finalmente se pospuso para el próximo miércoles, a las 8:00, el cuarto juicio oral contra el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por presunta lesión de confianza.

A más del citado ex jefe comunal, están acusados Guido Salcedo, ex director de Administración y Finanzas; Carlos Mendieta, ex jefe de obras; y Alejandrino Duarte, ex director de la firma ADC.