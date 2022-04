Posadas piden más feriados largos, pero bien planificados

Para la Asociación de Posadas Turísticas del Paraguay, cualquier acción que adopte el gobierno en favor del turismo interno, como el de declarar un feriado largo, es bienvenida porque el sector necesita imperiosamente reactivarse, según destacó la presidenta de este gremio, Úrsula Bareiro.

Aunque agregó que esta medida anunciada por el presidente Mario Abdo Benítez, de declarar feriado el lunes 2 de mayo, hubiera sido mucho más efectiva par el sector de las posadas y de los albergues del interior del país en general si hubiera sido anunciada con mayor antelación, y no tan a último momento. “Todo feriado largo es maravilloso para el turismo, pero sería mucho más efectivo si es programado con tiempo, porque la gente tiene que organizarse, hacer sus previsiones de dinero, gastar en combustible y hospedaje, y cuatro días antes no se puede organizar un gran movimiento de personas”, indicó Bareiro. Al mismo tiempo, la dirigente señaló que durante Semana Santa se registró un alto nivel de ocupación en las posadas de las regiones típicamente turísticas como Itapúa, Misiones y Cordillera, pero que en otros sectores la presencia de huéspedes fue prácticamente nula. Por esto, solicita al gobierno estrategias de promoción más efectivas para difundir los atractivos turísticos en las localidades no incluidas en los circuitos turísticos internos, que cuentan con posadas.