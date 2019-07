Porto buscó al Gatito

En comunicación con Fútbol a Lo Grande, por Monumental 1080 AM, el golero manifestó: “Mi representante (el agente brasileño Reinaldo Pitta) me dijo que conversó con gente del Porto, pero hoy mi cabeza está en Botafogo, no hay nada concreto”, a lo que agregó: “En Botafogo no llegó nada oficial. Mi representante me dijo que lo llamaron y estuvo conversando con ellos, pero quedó ahí en un sondeo”.

El golero de 31 años que tuvo un paso por Holanda además remarcó: “Ahora se abrió el mercado de pases en Europa, pero ahora estoy mentalizado en mi club”.

CONFORME. Con respecto a lo realizado en el torneo continental, en donde fue electo 4 veces como el mejor jugador, Fernández apuntó: “Conseguí hacer buenos partidos en la Selección, lo que era mi meta personal. Confirmarme y creo que lo conseguí. Ahora queda seguir trabajando en mi club para que me sigan teniendo en cuenta”.

El portero además agregó: “La despedida fue dura por la eliminación, pero ese último partido nos mostró que estamos en buen camino. Hay que seguir con la misma actitud para lo que se viene”.

Gatito Fernández tiene contrato con el Botafogo hasta el 2021. Su pase rondaría en los 3,5 millones de euros.