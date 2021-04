Por temor al Covid, embarazadas de Alto Paraná eluden control prenatal

Situación. En el X Departamento, las gestantes no acuden al control por temor al contagio.

“Dentro del marco de la pandemia, desde el inicio del año, vimos el problema que nos está acarreando hasta ahora. Es una disminución notoria de los controles prenatales de nuestras embarazadas a nivel departamental y vemos varios casos que asisten a sus partos sin ningún control prenatal”, dijo el doctor Hugo Kunzle, director de la X Región Sanitaria.

Hay casos en que se detectan mujeres que ni una sola vez acudieron a control médico alguno. “Le denominamos control prenatal nulo, que nos asusta realmente. Estamos trabajando en los distintos distritos del Alto Paraná para tratar de revertir esto”.

Según el doctor Kunzle, la falta de un correcto control médico antes del parto ya produjo sus primeras muertes maternas en esta parte del país, por lo que están redoblando el esfuerzo a través de las Unidades de Salud de la Familia para hacer llegar el mensaje de la importancia del chequeo.

“Ya tuvimos dos fallecimientos. Una mujer que estaba con gestación en marcha y otra paciente puérpera, que ha dado a luz a su hijo y que fallecieron. Lastimosamente a consecuencia de cuadros respiratorios”, lamentó.

ACCESO. El Covid-19 también afecta a la economía de la gente. Muchos perdieron sus empleos, otros quedaron endeudados debido a que algún familiar se vio afectado por un cuadro grave del nuevo coronavirus y todo lleva a una mayor pobreza.

“Vemos muchas veces que la situación económica que les afecta, que les dificulta llegar a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud, a las Unidades de la Salud de la Familia y por otro lado, a un temor de acudir a nuestros centros hospitalarios de cabecera”.

Desde la Región se insta a las mujeres a acudir como sea a los servicios y si no pueden, que lleguen hasta las USF. “Instamos a la población a ayudar a las embarazadas a preguntarles si se están haciendo sus controles prenatales, si no se están haciendo ofrecerles un vehículo, una manera de cómo llegar a nuestros centros hospitalarios, a nuestras Unidades de Salud de la Familia”.

“Estamos en un momento en que debemos estar todos juntos, unidos, defendiendo a la mamá y al niño”, agregó el doctor Kunzle.

DIFÍCIL. La situación de la pandemia en Alto Paraná sigue siendo complicada. Mencionó que una situación que también preocupa son los casos de embarazadas infectadas que se vienen registrando.

“Por otro lado aumenta notoriamente la cantidad de embarazadas con cuadros de Covid-19 en estos momentos. Tenemos tres gestantes, dos intubadas en unidades de terapia intensiva y una en sala normal”.

Pidió a la comunidad a no bajar la guardia y lamentó que siguen apareciendo cuadros graves de la enfermedad. “Continuamos con un número bastante elevado de casos graves dentro del departamento. No cesan de acudir pacientes ya con indicación de internación, muchas veces llegan en estado tan grave que deben ser intubados en los lugares de urgencias de los hospitales. No para de disminuir los casos graves”.

A pesar de la situación y de la ocupación de camas en un 100%, tanto en el Hospital Regional como en el Hospital Integrado Respiratorio, dijo que hacen hasta lo imposible para que nadie quede sin atención médica.

“Nosotros debemos hacer malabarismo para ubicarles en sillones, camillas, camas cuando hay. Hacemos toda una ingeniería entre nuestros dos hospitales respiratorios que tenemos en la zona”.



