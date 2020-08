¿Por qué los últimos serán los primeros?

El Pontífice explica qué hay detrás de la enseñanza de Jesús y que se aplica también al mundo del deporte.

El papa Francisco animó hoy a que se mantenga vivo el “espíritu de la solidaridad” también en el deporte y la formación de los jóvenes a la alegría, la diversión, el juego, que pasa a través de una “participación activa en el desarrollo de la vida social y cultural de la comunidad”.

Francisco citó el Evangelio de Mateo donde Jesús dice que “los últimos serán los primeros” para indicar que en la vida, como en el deporte, no se tiene que vencer siempre, sino que debemos de tener claro a dónde estamos yendo y a dónde nos llevan nuestros esfuerzos.

“Siempre debemos esforzarnos por aclarar los objetivos que nos impulsan a levantarnos y trabajar todos los días… No significa que siempre podamos ganar (no sería realista), sino que debemos tener claro a dónde vamos y hacia dónde nos llevan nuestros esfuerzos”.

“Jesús ciertamente no quiere decir que debemos tratar de perder, sino simplemente que debemos amar y hacer todo con una mirada de bondad sobre las personas y las situaciones. Esto significa, por lo tanto, hacerse últimos, aprendiendo a ver la belleza incluso en las cosas más pequeñas y tratar de aceptar nuestros límites con serenidad”.

Esto significa igualmente “tender la mano a los que han caído o sufrido una falta; significa no denigrar a los que no sobresalen, sino tratarlos con igualdad; significa comprender que el campeonato no comienza si se está solo, y que incluso en nuestra sociedad sólo se puede salvar juntos, mientras que se pierde si se deja de lado a los que son más débiles y se sienten como un descarte”.

En este sentido, invitó a jugar limpio en la vida, a ser correctos y leales, vivir intensamente y tener y un gran respeto por el adversario y para esto se necesita un buen dominio de sí, dominio que se adquiere con un entrenamiento interior y el cuidado de la vida espiritual, explicó Francisco.

(Frases extractadas de https://es.aleteia.org/2019/04/15/por-que-los-ultimos-seran-los-primeros-responde-el-papa-francisco/)