Por “insegura” frenan obra en polideportivo de Carayaó

El proyecto fue desarrollado por la anterior administración de la Gobernación Departamental a cargo de Elio Giménez. El peritaje técnico encargado por Alejo Ríos, actual gobernador, dejo al desnudo el despilfarro realizado en la construcción.

Entre las deficiencias el informe señala que la estructura metálica del techo no es la adecuada, los pilares no tienen la armadura requerida, las vigas inclinadas para la gradería no están correctamente armadas con fallas visibles.

Concluye el análisis técnico que la construcción no presenta las garantías de seguridad para su utilización.

La Municipalidad local firmo un convenio con la Gobernación por el cual el predio de la construcción del polideportivo fue cedido por la Comuna. El intendente Carlos Giménez mostró preocupación sobre la obra paralizada,

“Así no sirve de nada, los pobladores merecemos una obra de calidad. Desde la Municipalidad estamos haciendo un seguimiento, buscamos la forma de contribuir con la obra. Existe peligro de desmoronamiento”, dijo el titular del ejecutivo de Carayaó.

Por su parte el gobernador Alejo Ríos mencionó que primero está la vida de personas y que la obra presenta deficiencias a simple vista. “No puedo poner en riesgo vidas humanas. Se debe desmantelar e iniciar de nuevo en los próximos años de mi gestión”, aseveró Ríos.