Por huelga fiscal un millón de casos quedarán parados

“El Ministerio Público ya no va a tener más plata para las investigaciones, no hay presupuesto para viático, para cubiertas y por eso nosotros queremos que venga la Contraloría a ver si no están desviando los fondos”, expresó el titular del sindicato.

Los gremios de funcionarios, empleados y trabajadores del Ministerio Público del Paraguay se concentraron ayer frente a la sede administrativa, ubicada sobre Chile y Jejuí de Asunción.

Del encuentro participó la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien expresó su total apoyo a todos los funcionarios de la institución y a la vez agradeció a los que estuvieron presentes en el lugar.

“Agradezco que estén unidos y en este lugar de una manera pacífica, eso es muy importante, porque lo que nosotros estamos solicitando a los señores miembros del Congreso Nacional es solamente justicia para nuestro trabajo diario, ya que solamente nosotros sabemos cuánto padecemos, que no contamos con tinta, sicólogos y forenses”, expresó la máxima autoridad del Ministerio Público.

Además resaltó: “Tienen todo mi apoyo para seguir luchando, lo único que les pido es que sean pacíficos y sin ofensa a ninguna institución, que se respete la presunción de inocencia”.

Finalmente recalcó que en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto requerido se van a cerrar sedes fiscales.

Por su parte el director general de Administración de dicha institución, Expidio Palacios, mencionó que se solicitó fondos para el fortalecimiento institucional, presupuesto para contratar a 40 agentes fiscales, además que se retornen 51 mil millones de guaraníes, sin embargo, tuvieron un recorte de 27 mil millones de guaraníes que totalizan una reducción de 78 mil millones de guaraníes al presupuesto institucional.

Hoy se debe tratar en el Congreso Nacional el Presupuesto 2020.