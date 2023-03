Por fortalecer el plantel albirrojo

El defensor Bruno Valdez de Boca Juniors, expuso lo que significa volver a ser parte de un proceso con la Albirroja: “Sabemos de la competitividad que hay en el fondo albirrojo y por eso mentalizado en hacer bien las cosas en mi club”.

A su vez, el portero Aldo Pérez, que por primera vez fue convocado en la Absoluta expuso: “Cuando escuché mi nombre le llamé a mi mamá, a mi papá, para contarles todo y fue sin palabras, lloramos de alegría todos juntos”, sumando: “El técnico me dijo que disfrute del momento, que no tenga miedo de nada y que haga lo que sé hacer. Mis compañeros en el arco también me dieron su apoyo, me aconsejaron que nunca baje los brazos y que siga trabajando”.

La Albirroja entrenará hasta el sábado 25 en el Carde de Ypané, día en donde el entrenador Guillermo Barros Schelotto brindará una conferencia de prensa. El viaje a la capital trasandina será el domingo 26 al mediodía.



Barros Schelotto entrena con plantel completo, en el inicio del largo proceso.



La última chance

“Este partido ante Paraguay es clave para la continuidad de Eduardo Berizzo en la selección chilena”, apuntó el periodista chileno Alberto López en diálogo con a lo que agregó: “En los partidos que tuvo no mostró signos de evolución, veremos qué puede presentar para saber si la directiva está en el camino correcto”.