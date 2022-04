Por exponer a ciudadanos a peligrosos baches buscan demandar a comunas

Desidia. No existe la figura de un gobierno municipal que mejore la infraestructura vial.

Los asfaltados se encuentran con enormes baches, pozos con agua servida, las calles están llenas de efluentes cloacales y veredas destrozadas.

¿Que tal si denunciamos a los intendentes de Asunción, San Lorenzo, Luque, Fndo. de la Mora, Ñemby etc. por exposición al peligro terrestre de los ciudadanos? Las condiciones de las calles son un peligro mortal para vehículos y transeúntes. Posteó en su cuenta de Twitter @TekitoKreta.

El tuit tuvo muchas respuestas de los ciudadanos que ya proponen se junten firmas para presentar la acusación. Argumentan que los cráteres exponen a accidentes. “Uno no puede manejar mirando a la distancia porque tenemos que fijarnos si no hay un cráter mortal. Todo el tiempo es una exposición terrible al peligro, porque todos intentan desviar los baches, y ahí ocurren los accidentes, y muchos de ellos fatales”, es una de las quejas.

El abogado José Casañas Levi mencionó que los ciudadanos deben denunciar de manera colectiva al municipio correspondiente en caso de que la persona sufra daños materiales o físicos producidos por los baches de las calles en estados deplorables, lo cual son responsabilidad de la Comuna de cada ciudad.

“El estado de las calles es responsabilidad de los municipios. En estos casos lo más conveniente es que un grupo de personas u organizaciones inicie un reclamo como demanda civil por daños, pero esto es un juicio ordinario que dura mucho e individualmente es muy poco probable que haya éxito”, mencionó.

Destacó que en los casos en que una persona tiene daños materiales en su vehículo o incluso la muerte de una persona a causa de accidentes automovilísticos generados por los baches, es netamente la Municipalidad. “Cuando hay daños tanto personales como materiales el Municipio tiene responsabilidad civil, pero esa responsabilidad civil se tiene que resolver en un juicio siempre, sea por fallecimiento de una persona, lesiones, daños al vehículo o a las cosas del conductor”, refirió.

reclamos. En la calle Camperchioli y Del Carmen se encuentra un enorme cráter que ya causó accidentes a automovilistas.

“Tuve que señalizar este bache para que los conductores ya no caigan, la Municipalidad vino a mirar, pero no volvieron para reparar y acá los raudales son impresionantes, las casas se inundan en esta zona porque no hay desagüe”, denunció José Benítez, trabajador de la zona.

Una de las más criticadas es San Lorenzo, por los grandes baches, la avenida Avelino Martínez es intransitable, así como las calles paralelas. “Ya es un cráter lo que se tiene en Alberdi casi Avelino, nunca reparan”, expresó Ramón Jara.