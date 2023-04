"Por el bullying, mi niñez no fue tan buena,  y hoy quiero ayudar a otros niños"

Soy Rebeca Martínez. Empecé a trabajar de niñera y me di cuenta de que me gusta trabajar y ayudar a los niños en cada etapa de su infancia. Comencé a estudiar, a capacitarme. Tengo 24 años, comencé a estudiar también un diplomado en Estimulación Temprana.

Cuento con tres años de experiencia en el cuidado de los niños, trabajé en guarderías y en reemplazos. Me considero una persona responsable y amorosa. Yo no tuve una infancia muy buena, me hacían mucho bullying por mi obesidad y yo quiero dedicarme a brindarle mucho amor y cariño a los niños, hoy quiero ayudar a otros niños, que no pasen más por eso.

Mi emprendimiento se llama Mi Niñera Ocasional porque también se trata de eso, de que sea ocasional, aunque en algunos casos tengo niños que cuido por varios días.

Trabajo en Asunción y en Central, en ciudades como San Lorenzo, Fernando de la Mora o Villa Elisa. En la semana tengo un promedio de cuatro o cinco atenciones. También llego hasta Luque o Areguá.

Me muevo en Bolt o Uber y en transporte público porque no cuento con un auto, entonces veo muchas cosas en la calle, todo lo que pasa día a día.

Lo que más me gusta es trabajar con niños, desde los tres meses hasta los tres años, porque hay algo en esa etapa; es como que uno ayuda mucho en el aprendizaje de los chicos y chicas.

Yo llego a las casas con una colorida chomba que uso de uniforme y otros accesorios que llevo. Tengo un bolsón donde guardo todos los juguetes didácticos que llevo conmigo. Los niños que ya me conocen lo primero que hacen es agarrar mi bolso por los juguetes. Yo realmente siento el cariño que ellos tienen hacia mí.

Me gusta el uniforme también porque creo que da una señal de seriedad y de trato hacia las familias con las que voy a trabajar.

Normalmente trabajo más de noche, cuando la pareja por ejemplo necesita o quiere salir. Muchas veces las parejas o matrimonios necesitan su espacio para salir juntos y me dejan al cuidado de sus hijos. Es una linda experiencia porque es como que también ayudo en esa conexión personal que tienen.

Acoso escolar

Yo sufría bullying por mi obesidad, me maltrataban mucho, todo ocurría en la escuela, también en la guardería pasé por cosas que un niño no debe pasar.

Yo ya no tenía ganas de nada, no quería irme más a la escuela, por más que me gustaba mucho aprender. Era una escuela de mi ciudad en San Lorenzo.

Mi mamá se dio cuenta de que algo me pasaba, estaba muy retraída y no tenía más ganas de ir, de hacer nada. Entonces tomó cartas en el asunto. Habló con la directora de la escuela, pero la verdad que no cambió mucho nada. Todo seguía igual, después fui a terapia a esa temprana edad.

Una vez en segundo grado incluso mi profesora me estiró de la oreja porque no sabía leer, según ella. Pero yo estaba segura de que sí leía, en mi casa o en la clase si no era frente a todos podía con la lectura.

Yo pienso que la situación de acoso es lo que me afectaba, como que me daba miedo leer en público.

Finalmente, me dieron de alta. Hasta el sexto grado estuve en ese lugar y luego me trasladé. Con ese cambio de escuela también todo cambió para mí. Además de darme el alta de la terapia no me molestaban en el otro colegio.

Para mí que esta es una realidad que sigue en las instituciones educativas, el acoso escolar. No se habla tanto de estos temas y creo que falta más poner el foco también en esto, hablar con los estudiantes, capacitar a los profes.

Lo que sí creo que está cambiando es la información en los niños. Ellos ya conocen más sus derechos, no es que uno le pega nomás por pegarle al otro, por decir de alguna manera, ellos ya saben que eso está mal.

Inclusión

Yo tomo también mi dedicación con inclusión, atiendo a los niños sin dejar de lado a nadie. Puedo trabajar con todos los niños sin ningún tipo de barreras, como dije me estoy capacitando para ello desde hace tiempo. Participo en cursos de inclusión de niños y niñas en el país.

Es importante que todos los niños tengan las mismas oportunidades y posibilidades, que se desarrollen. Que vivan sus infancias felices, eso es a lo que me dedico y busco. Ahora pienso que quiero dedicarme a ser niñera toda mi vida, me siento realizada.

Para eso también voy a seguir capacitándome, aprendiendo y siendo comprensiva, con mucha paciencia, que es muchas veces lo que los niños necesitan, esa atención que puede ser que a veces no tengan o que tengan, pero que igual necesitan.

Me gusta ayudar en el aprendizaje también, por eso llevo conmigo materiales didácticos para leer, para motricidad fina, cosas así.

Así también me doy cuenta si es que el chico necesita de alguna atención o de más aprendizaje en su proceso educativo, por ejemplo.

Tecnología

Yo con la tecnología no tengo problemas, no tengo dramas y no molestan en mi trabajo de niñera.

Cualquier cosa en exceso está mal, con la tecnología, sobre todo entre los más chicos no se puede estar las 24 horas, eso es categórico.

Lo ideal es poner límites y claro, tener el control sobre lo que ven los más pequeños, por seguridad. No se puede estar viendo cualquier cosa o contenido que no es apropiado para las edades.

Lo mejor sobre los límites es poner horarios o tiempos. Lo que suelo hacer o lo que tomo como mejor medición por la experiencia es estar media hora con las pantallas, sean tabletas u otras para luego ir a jugar, así ir viendo.

El juego desde siempre es vital en toda niñez, no solo por lo entretenido, sino que por todo lo que eso trae por añadidura.

Yo siento el cariño de la gente, de las familias, cuando voy. Esta Semana Santa me tocó trabajar, no quise dejar mi trabajo en estos días. Resultó que una familia me contrató para salir un poco entre la mamá y el papá. Cuando regresaron me dice uno, qué suerte que viniste porque aprovechamos el tiempo para arreglarnos entre nosotros.

(Pueden contactar con Rebeca en su página de Facebook Mi niñera ocasional PY).