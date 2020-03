Por cuarentena entregan merienda escolar a los niños de Canindeyú

Enrique Garay, director de la Escuela Graduada Nº 4612 Sagrada Familia de la ciudad de Villa Ygatimí, Canindeyú, tomó la determinación de entregar la merienda escolar a los estudiantes de la institución, de manera a ayudar a las familias a superar estos momentos generados por la pandemia del Covid-19. “Responsablemente yo he hecho esta distribución desde el mediodía de este martes. Estuvimos dividiendo la cantidad de litros de leche que tenemos con la cantidad de alumnos, y justo nos tocó cuatro leches por alumno”, manifestó Garay.

El educador precisó que la cantidad de alumnos asciende a 376, siendo 132 las cajas de leche recibidas de la Gobernación de Canindeyú, que equivale a 12 litros por cada caja. “Entonces, a los alumnos quienes más necesitan le doblamos la cantidad de leche hasta llegar a todos”, indicó.

La entrega de leche y del suplemento sólido es acompañada por el plantel docente de la institución, y se espera que los demás directores de las escuelas también inicien la entrega de la merienda a partir de la fecha considerando la difícil situación en que se encuentra la comunidad educativa.

Por otra parte, el gobernador del Departamento de Canindeyú, César Ramírez Caje, nota mediante, solicitó autorización al ministro de Educación, Eduardo Petta, la entrega de la merienda escolar a las instituciones beneficiadas con recursos del gobierno departamental. La apremiante situación y la tardanza en la entrega de los kits de víveres obligaron al jefe departamental en recurrir planteando la entrega de la merienda escolar, leche y galletitas, de manera a paliar en gran medida la situación.

PEDIDO AL MEC. En el Departamento de Alto Paraguay la crisis sanitaria por el coronavirus afecta a la economía de la gente y, por ende, en la alimentación. La mayoría de las familias, al entrar en vigencia el paro total y la cuarentena, vieron afectadas sus labores diarias, personas que no tienen un trabajo remunerado seguro, entre ellas, los alumnos, que hoy día no pueden ir a la escuela y mantenerse aislados, por eso no pueden recibir el complemento nutricional como la merienda y el almuerzo. Antes de la cuarentena muchos niños paliaban sus necesidades alimentarias en la escuela. El MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) actualmente prohíbe a los docentes y directores de escuelas acercarse a sus instituciones cumpliendo el protocolo de protección para evitar el coronavirus, pero los niños quedan sin recibir la alimentación, recibiendo las tareas enviadas por los educadores por medios digitales disponibles, sobre todo vía celular, a pesar de toda la precariedad.

La Gobernación de Alto Paraguay se hizo portavoz de la necesidad que atraviesan las familias que son padres de alumnos a quienes corresponde recibir el programa alimentario, que no están pudiendo acceder a ellos por el aislamiento decretado por el Gobierno y que necesitan recibir por lo menos la merienda escolar en sus respectivas casas.

El gobernador José Domingo Adorno solicitó a la dirección encargada del programa de alimentación del MEC que pueda flexibilizar y autorizar la entrega de la merienda escolar, incluso la institución departamental propuso la entrega de almuerzos elaborados y envasados para distribuir a cada alumno en sus hogares, para que de esa forma pueda sostenerse durante lo que dure la cuarentena por el Covid-19.