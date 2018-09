Por ausencias injustificadas, IPS no renueva contrato a 37 funcionarios

Un total de 37 funcionarios de blanco no accedieron a la renovación del contrato en el Instituto de Previsión Social (IPS) por reiteradas faltas injustificadas por más de 10 días y por pedido de los jefes de los servicios de salud. “No se renovó el contrato para 37 personas”, confirmó el economista Armando Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de la previsional.

Del total de desvinculados, 22 fueron porque sumaron más de 10 días de ausencias injustificadas en el año y el resto, otros 15, fue a pedido de los jefes de servicios, explicó el titular del IPS. “Primero un grupo tiene más de 10 días de ausencia en el año injustificada. Por tanto, tenemos una línea marcada en el Consejo de Administración, que viene de la administración anterior, que a aquellas personas con más de 10 días de ausencia injustificada no se le renueva el contrato. En el caso del personal permanente se le hace un sumario administrativo”.

La no renovación del convenio laboral también se dio a pedido de los encargados de cada departamento de salud. “No se renueva porque los mismos jefes de departamentos marcaron la opción de no renovación. Probablemente, poca colaboración de trabajo, que los jefes de servicios tienen documentado”.

MEDIDA. Personal de blanco y auxiliares de apoyo en salud son los que principalmente no accedieron a la renovación de contrato con el IPS, según Armando Rodríguez. El Consejo de Administración desde hace tres años sigue con la práctica de descartar emplear nuevamente a aquellos trabajadores que suman más de 10 días de faltas en el trabajo y sin justificar. Una medida muy criticada por los gremios.

El titular del IPS descartó que la decisión esté relacionada con el Decreto 8841/18, que establece reglas al estatuto de funcionarios del Instituto de Previsión Social, que fue promulgada en mayo de este año por el anterior presidente Horacio Cartes y que tuvo muchas críticas por parte de los sindicatos.

“Nosotros no les estamos desvinculando, no les estamos despidiendo. Nosotros no renovamos los contratos”, aclaró el titular del IPS.

El IPS cuenta estimativamente con más de 16.500 funcionarios. El titular del IPS señaló que se prevén contrataciones para los centros que se habilitarán como el Hospital Ingavi, la Policlínica que tendrá 90 consultorios y para otros centros del interior del país. Añadió que principalmente los actuales trabajadores deben cumplir con su carga horaria para abastecer la demanda de parte de los asegurados.

DENUNCIA. La “desvinculación” masiva es criticada por los sindicatos del IPS. Stella González, del Sindicato de Empleados y Obreros del IPS (Seodips), señaló que el Decreto 8841 busca una “desvinculación fácil y arbitraria”.

Un caso es de una auxiliar en enfermería que justificó sus ausencias, pero no le recibieron el documento y fue “desvinculada”, dijo. “Hay despidos de compañeros contratados. Hay casos de 7 años de antigüedad por supuestas faltas injustificadas del 2017 al 2018. Suman nueve faltas y le despiden a la gente sin previo sumario y sin darle derecho a que explique su situación”.

10 días de ausencias injustificadas tienen los afectados.

16.500 funcionarios tiene actualmente a previsional.

Acción contra Decreto 8841

El Sindicato de Empleados y Obreros del IPS (Seodips) está juntando firmas para presentar la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 8841/18 que establece reglas al estatuto de funcionarios del IPS. No al Decreto 8841 De Maligno López se denomina la campaña para firmar contra las “40 horas de trabajo y la violación de derechos adquiridos”, aseguran desde la organización. “Estamos en eso, vamos a recorrer el interior del país”, comentó Stella González. La principal queja contra el decreto es la desprecarización laboral.