Populismo desinformado

¿Cómo podemos diseñar propuestas de solución para campesinos sin tierra si ni siquiera sabemos cuántos son, dónde están, en qué condiciones y qué exactamente saben hacer? ¿Cómo podemos proponernos una “reforma agraria” si es imposible determinar dónde están cada una de las más de tres millones y medio de hectáreas que repartió el Estado, quién detenta hoy su propiedad y cómo la consiguió?

Políticos, organizaciones no gubernamentales y periodistas hablan de 300.000 campesinos sin tierra, o de medio millar o de veinte mil. ¿De dónde salen las cifras si no hay un solo censo oficial para saberlo? ¿Qué es un campesino sin tierra? ¿Es solo un habitante de la zona rural que no detenta la propiedad de un espacio de tierra? ¿Somos todos los paraguayos o paraguayas que no tenemos un inmueble a nuestro nombre?

De acuerdo con el registro físico de las propiedades en el Paraguay (el catastro nacional), los inmuebles apuntados oficialmente suman en total unos 654.000 km². Este es un número mágico. La suma de las dimensiones de las propiedades paraguayas incrementa el tamaño del país en alrededor de 60%. De acuerdo con esto, la bandera paraguaya flamea orgullosa, cuanto menos, hasta Corrientes.

Según una primera revisión realizada por el Indert hace menos de una década, el 40% de las tierras que adjudicó el Estado desde la segunda mitad del siglo pasado en adelante están en manos de jueces, fiscales, intendentes, comerciantes y una larga lista de personas no sujetas de la reforma agraria. Desde la publicación del informe se desconoce cuántas veces pudieron haberse vendido nuevamente. No hay datos actuales sobre quién o quiénes las explotan hoy, en qué condiciones y cómo están apuntadas en el registro de la propiedad.

No sabemos cuántas fincas hay en el país, a quién le pertenecen y en qué condiciones fueron adquiridas. No sabemos cuántas personas desean tierras y qué pretenden hacer con ellas. Suponiendo que consiguiéramos esa información y que lográramos dotar a cada paraguayo o paraguaya interesada en la actividad agropecuaria de una finca, ¿habremos resuelto el problema del campo?

Parece que no. En el país hay más de mil colonias agrícolas organizadas por el Indert. Algunas han prosperado notablemente, pero la gran mayoría apenas subsiste. Nadie les explicó que el negocio agropecuario requiere de una enorme inyección de capital, que los precios están atados al mercado internacional y que la variable climática puede provocar ganancias fabulosas o pérdidas multimillonarias.

Miles de pequeños productores levantan furiosos sus puños al cielo cuando el esfuerzo colosal de producir hortalizas o frutas es recompensado con precios irrisorios que no cubren siquiera sus costos. La producción a gran escala de los gigantes vecinos genera precios con los que resulta imposible competir sobre todo debido al vigoroso mercado de contrabando que inunda el minúsculo mercado criollo.

Mientras, los empresarios agroganaderos, enfocados en cubrir la creciente demanda de los chinos –que abandonan la pobreza y pasan del arroz a la carne vacuna y a la de cerdo que se alimenta de soja–, invierten cada vez más en tecnología, compran más tierras y crecen. Y el dinero garantiza protección fiscal y legislativa.

En este escenario, los prejuicios y la falta absoluta de información convierten un problema económico y social en una disputa ideológica basada en especulaciones y condimentada con discursos y medidas populistas.

El problema de la tierra no se solucionará con invasiones ni con penas más severas. Este entuerto solo puede enfrentarse con éxito con datos ciertos, mucho pragmatismo y una idea clara de cómo convertir a campesinos sin tierra en productores con renta.