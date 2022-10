Polución sonora, eterno problema ninguneado por las autoridades

Un poblador de la zona, de nombre Julio César Dávalos (64), detalló para nuestro medio que en todo Luque “no hay nadie que haga barullo, excepto El Fabriquero”, del que dijo que es peor porque se encuentra en pleno centro y que los vecinos a tres cuadras a la redonda no descansan.

Señaló que desde el 2016 junto con 44 vecinos llegaron a un acuerdo con los dueños de las lomiterías del lugar para que funcionen normalmente hasta las 00:00.

Hasta que en el 2020 en tiempo de pandemia abre El Fabriquero, “los primeros que tuvieron problemas con la Fiscalía fueron ellos, desde su inauguración el local no paró hasta hoy día los fines de semana desde las 23:00 hasta cerca de las 05:00; es una locura”, detalló.

Mencionó además que en el 2021 acudieron a la Municipalidad de Luque, pero recibieron como respuesta que no podían intervenir porque supuestamente no tenían la reglamentación actual, hasta que en abril de este año denunciaron ante la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Unidad 1, donde hasta ahora no tienen respuestas.

Pozo contaminado. Doña Beatriz Ramírez (82), una antigua pobladora de la zona, criticó duramente a los dueños de El Fabriquero por no respetar el descanso de los vecinos, además señaló que una vez que el bar apaga sus bafles cerca de las 05:00, empieza la lomitería de al lado, denominada Tío Luque.

“Ellos (Tío Luque) construyeron su local pegado a mi casa, sus hornos recalientan toda la estructura, con el peligro de que nuestro cableado eléctrico colapse, además hicieron un pozo ciego que filtra justo al pozo artesiano que quedó inutilizable”, lamentó.

Luis Jiménez, de profesión mecánico, manifestó que aparentemente pagan para poder continuar con la farra, “otra explicación no encuentro, coimean con las autoridades”, sentenció, además de mencionar que una parte de la estructura de su casa se encuentra con grietas, afecto de las fuertes vibraciones.

Antecedentes. En mayo del 2020, en su misma inauguración en plena cuarentena por coronavirus, El Fabriquero fue intervenido por la fiscala Mirta Rodríguez, quien ordenó la finalización de la fiesta y el cierre temporal del local.

En aquella oportunidad se constató aglomeración de personas, así como polución sonora por el volumen excesivo de los equipos de música. Por el hecho recibieron algunas medidas como la entrega de 50 kits de víveres no perecederos a una comunidad indígena de la ciudad de Areguá.

Gas pimienta. El miércoles pasado se registró un incidente con agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), quienes habrían lanzado gas pimienta y dispararon balines de goma contra un grupo de personas en un servicentro cercano a la Conmebol, Luque.

Los intervinientes fueron convocados a raíz de polución sonora en el lugar, que derivó en una discusión entre jóvenes y los efectivos. Una joven reclamó a un agente que le lanzó gas pimienta en el rostro y le apuntó con un arma de fuego. Algunas personas criticaron el actuar de los intervinientes tras la publicación de un video en redes sociales, donde se escucha a un joven que dice “No se puede hablar con ustedes, nada no hacemos, jefe”.



“Objetivo es devolver la tranquilidad”

Un comisario afirma que restablecer la tranquilidad en Luque es uno de los objetivos principales tras la finalización de los Juegos Odesur, en cuya seguridad están concentrados gran cantidad de efectivos.

El jefe de la Comisaría 3ra de Luque, comisario Jorge Palacios, manifestó para nuestro medio que, tras la culminación de los Juegos Odesur (que culminaron ayer) trabajarán de manera coordinada con el Ministerio Público, la Municipalidad y autoridades del Medio Ambiente para restablecer la tranquilidad.

“Es el objetivo principal, no vamos a permitir que la polución sonora siga afectando el descanso de la gente”, sentenció.

Además clarificó que en caso de reincidencias actuarán de manera más dura contra los dueños de los locales, así como con otros infractores.



Competencia de la Policía Nacional

La Ley 6390/2020 otorga a la Policía Nacional competencias para actuar de oficio o a través de denuncias sobre la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar.

Artículo 8°. Competencia en la vía pública.

La Policía Nacional de oficio o por denuncia sobre la realización de actividad o evento que emita sonidos capaces de perturbar el bienestar de las personas u otros seres vivos y configurarse como ruido conforme a lo establecido en el Artículo 2° de la presente ley, deberá constituirse para comprobar tales hechos a través de la medición del sonido, debiendo en caso de constatarse ruido, hacer cesar o impedir tales emisiones en forma inmediata.