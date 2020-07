Policía reconoce déficit de test sicológicos a efectivos

Grave. Andrada reconoció que test sicológicos no se realizan periódicamente,

La actuación del suboficial deja en evidencia que muchos uniformados no estarían aptos sicológicamente para realizar su trabajo.

La comisaria María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, confirmó ayer que al menos cien oficiales cuentan con denuncias por violencia familiar, por lo que se inició un plan de seguimiento personalizado para ese grupo de policías. Isidro Casco Salinas tenía una denuncia por violencia doméstica en el 2017, de su anterior pareja, tiempo en que se realizó un test sicológico. Normalmente, estas evaluaciones se realizan a oficiales en la admisión, al ingresar a cursos o para ascender. Otras fechas, no. Consultando con el siquiatra forense José Vera, explicó que el hecho hace referencia a un familicidio-suicidio. Lo que genera en algunas ocasiones es la celopatía, que ligada a consumo de drogas genera reacciones como estas. Vera apuntó a que hay que analizar su última evaluación sicológica para saber lo que le llevó a cometer el hecho. Sin embargo, refirió que evidentemente una persona que mata a varios tiene un trastorno mental grave. “Lo que se puede decir en este caso –señaló– es que hay un problema patológico. La persona que comete familicidio siente que mató a los únicos que le sostienen en el mundo y cuando se da cuenta, ya no tiene sentido seguir viviendo y se suicida”. Por su parte, Manuel Fresco, director del Centro de Adicciones, expresó que para evaluar a los oficiales es importante un equipo sicológico, para ver si es apto o no. “Las personas con algún trastorno tienen que tener un plan de monitoreo regular para ver cómo está su mente”, refirió el profesional.



Si tenía denuncia por violencia, una evaluación por un siquiatra podría haber disminuido los síntomas del trastorno.

